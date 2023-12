La tragedia de Nataly Gutiérrez: la concursante de Exatlón México recibió esta terrible noticia

Nataly Gutiérrez, una de las competidoras más populares de Exatlón México, recibió durante uno de los espacios de la competencia una noticia desgarradora que la hizo estallar en llanto.

La atleta sostiene, desde hace varios meses, un pleito legal con su expareja y padre de su pequeña hija, Ambar, que ha escalado a un nuevo nivel recientemente, y es que además de que ha recibido supuestas amenazas a través de redes sociales, ahora la niña corre riesgo.

Nataly Gutiérrez se enteró, hace poco, que podría perder la custodia de su hija, por lo que la atleta no pudo contener las lágrimas luego de que su madre le comunicara algo preocupante que recién estaba pasando.

LA PREOCUPANTE NOTICIA QUE RECIBIÓ NATALY RODRÍGUEZ

Como sabrás, todos los participantes de Exatlón México tienen la oportunidad de sostener una videollamada con su familia para que les den ánimos y puedan afrontar todas las pruebas con una mejor actitud; lamentablemente, esto no fue posible para Nataly.

“Me pone muy nerviosa, me pone bastante mal pensar que mi hija puede estar en peligro”

Nataly Gutiérrez tenía la ilusión de, en esta oportunidad otorgada por Exatlón México, poder comunicarse con su hija; sin embargo, esto no fue posible y sólo su madre pudo hablar con ella para comunicarle una delicada noticia sobre el pleito que sostiene por la custodia legal de la niña.

La mamá de Nataly le reveló que el asunto se había complicado, y por eso la niña no pudo estar presente en la videollamada. Esto encendió las alarmas de la atleta, quien expresó su preocupación bañada en llanto:

“Me pone muy nerviosa, me pone bastante mal pensar que mi hija puede estar en peligro y yo no estar ahí para cuidarla, para protegerla, me genera mucho estrés, mucha preocupación”, aseguró.

NATALY DENUNCIA AMENAZAS EN REDES SOCIALES

Por otra parte Nataly, quien compite en Exatlón con el equipo rojo, le contó a sus compañeras que desde hace tiempo recibe amenazas de su expareja a través de sus redes sociales , aunque claro, siempre desde diferentes perfiles:

“Estoy recibiendo diferentes tipos de amenazas y mucha presión por parte del papá de Ambar. Me anda atacando mucho en redes, pero por otras cuentas y así", confesó la atleta, al reconocer que está pasando por un momento difícil.