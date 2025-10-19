La tierna historia del periodista Mariano Riva Palacio y su futuro esposo, al que ama como a nadie

Marian Riva Palacio vive hoy su primer día como hombre coprometido. Y lo hace en Madrid en compañía, obviamente de su novio Alaan Biancci.

El periodista que durante una década fue el rostro visible de los noticiarios vespertinos de TV Azteca y que ahora trabaja para la versión multimedia de Índigo, se fue de vacaciones con Alan desde hace una semana y primero aterrizaron en París.

Obviamente Mariano tenía plan con maña: llevó a Alan a la Torre Eiffel y ahí le entregó el anillo de compromiso con el que cierran un ciclo que comenzó en octubre de 2023, hace exactamente dos años.

Esta es la historia.

El día que gritaron su amor al mundo

Mariano Riva Palacio y Alan Biancci hicieron pública su relación en julio de 2024, cuando el periodista publicó una foto juntos acompañada de un largo texto en el que expresaba lo feliz que lo hacía su amor.

“Yo sí creo que hay personas que llegan a nuestras vidas para cambiarlo todo, pero de forma positiva. Yo pensé que jamás encontraría a alguien que me entendiera, pero lo más importante, que me quiera y que disfrute estar conmigo”, escribió Mariano al inicio de ese texto.

Riva Palacio conoció a Alan en el ajetreo de la redacción pues también es periodista. Su primera etapa de noviazgo la vivieron con discreción y de hecho, la navidad de 2023 la habían pasado ya como novios pero sin presentar a sus respectivas familias.

Pero en aquel julio de 2024, fue evidente que su amor tenía que compartirse:

“Gracias por llegar a mi vida Alan, sé que te he dicho esto mil veces y ahora que nuestro amor es público, con más emoción lo digo: eres las persona más increíble que conozco, porque gracias a ti, mi vida tiene mucho sentido y mis sentimientos son puros, honestos y muy poderosos”.

La vida en familia

Dese entonces todo ha sido miel sobre hojuelas para ambos. Por ejemplo, se fueron de vacaciones a Disneylandia para festejar el cumpleaños de Alan, quien tiene un especial gusto por ese parque de diversiones y sus personajes.

Y en la Navidad del año pasado, ya estuvieron con sus familias reunidas.

“Hace un año ya estábamos juntos pero no habíamos pasado esta fecha en familia. Hoy es nuestra primera Navidad de muchas que estaremos juntos. Feliz Navidad mi cielo, te amo”.

Están de viaje en España Instagram

El amor para siempre

El enamoramiento es evidente en cada uno de los mensajes que comparten juntos pero uno de los más emocionantes es el que escribió con motivo su aniversario y medio.

“Hoy cumplimos un año y medio de esta fantástica relación. Han sido 18 meses de emociones, ternura, abrazos, risas, enojos pero sobretodo aprendizaje, compromiso, lealtad, empatía y amor. Gracias Alan por este tiempo juntos y por todo lo que viene (tú sabes bien) te AMO como nunca he amado antes, tú y yo siempre juntos BuBu, contigo hasta las estrellas mi cielo”.

Ahora esas palabras se han convertido en promesa de matrimonio.

