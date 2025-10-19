Suscríbete
Famosos

La mexicana Karely Ruiz perdía la pelea contra Karina García pero sucedió algo sorpresivo y ganó al final

Las influencers se enfrentaron en una pelea de 3 rounds como parte de la función estelar del Stream Fighter 4, en Colombia

October 18, 2025 • 
Alejandro Flores
karely ruiz (2).jpg

Karely ganó por knock out técnico

Captura Kick

Karely Ruiz y Karina García convocaron a 3 millones de espectadores a través del streaming de su pelea de box este sábado 18 de octubre.

Dos de las influencers más seguidas de México y Colombia respectivamente se enfrentaron en una pelea de tres rounds aunque al final de segundo fue evidente que ya estaban agotadas.
Hasta ese momento, Karina García había conectado muchos más golpes que Karely. Desde el primero episodio, la colombiana se lanzó a los golpes sobre la cabeza contra Karely, haciéndola incluso correr por el ring para evitar el castigo.
Pero el tercer round fue una sorpresa.

Todo sobre la nueva temporada de La Isla Desafío Extremo

Ponte al día en este reality show

mauricio islas.jpg
Famosos
Mauricio Islas se quiebra en el primer día de “La Isla Desafío Extremo”
El actor mexicano compite en el reality show por una razón que va más allá del dinero
October 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
¿Quiénes son los ocho confirmados para el nuevo reality “La Isla Desafío Extremo”?
September 20, 2025
Famosos
Alerta en La Isla porque 3 participantes se desploman y uno abandona el juego: “se siente el hambre”
October 11, 2025

El final inesperado

El cansancio fue determinante en la pelea porque hacia el minuto 2 de ese ercer round, Karina García comenzó a flaquear de las piernas: se quedó sin fuerzas para caminar en el ring y fue presa fácil de la mexicana Karely Ruiz.

karely ruiz.png

Karely Ruiz tomó el control de la pelea en el tercer round

Captura Kick

La colombiana quedó en una esquina y apenas podía levantar la guardia mientras la mexicana la castigaba, la tundía, le pegaba en rostro y cuerpo.
La referi intervino para detener la pelea y declarar a Karely Ruiz ganadora del combate.

karina garcia.png

La imagen de la derrota

Captura Kick

Karina García se fue a su esquina a resoplar para recuperar ritmo cardíaco. Ayudada por los miembros de su esquina, se quedó sentada y con la cabeza gacha: había perdido en su propio país contra la influencer mexicana y era evidente que le dolía.

Karely Ruiz
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
estrellas-sueldos-.jpg
Famosos
¿Ganan lo mismo los famosos participantes de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’? Revelan si hay favoritismos
October 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
treviarmandogomez.jpg
Famosos
¿Qué revelará Gloria Trevi sobre su matrionio en el nuevo documental de ViX?
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
fabiola campomanes carolina ross.jpg
Famosos
Carolina Ross le abre los ojos a Fabiola Campomanes: “Un hombre nos coqueteaba a las 2 al mismo tiempo”
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
elisa vicedo.jpg
Famosos
Elisa Vicedo llora a enterarse qué pasará con Eduardo N, a quien acusa de violación
October 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
jose ron ariadne.jpg
Telenovelas
Ariadne Díaz y José Ron recuerdan el beso de telenovela con el que se contagiaron de Covid
Los actores repiten como pareja protagónica en “Papas por siempre”, continuación de “Papás por conveniencia”
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
eleazar gomez trampa.jpg
Famosos
La Granja solapa a Eleazar Gómez aunque el Rey Grupero denunció que hizo trampa
Adal Ramones salió a dar una explicación de por qué Eleazar conservó la salvación
October 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
lupillo rivera marianagutierrez.jpg
Famosos
Abogada de Lupillo Rivera sospecha que hay amiguismo para favorecer a Belinda
Mariana Gutiérrez asegura que le celeridad con la que Belinda consiguió la orden de restricción no es la norma en el sistema de justicia mexicano
October 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
tefi valenzuela eleazar gomez.jpg
Famosos
Tefi Valenzuela, víctima de Eleazar Gómez, pide a las mujeres denunciar la violencia
Eleazar fue juzgado y sentenciado en 2021 por violencia machista cometida contra Tefi Valenzuela. Ese episodio de su vida ahora se ha mencionado durante su participación en La Granja VIP
October 17, 2025
 · 
Alejandro Flores