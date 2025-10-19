La mexicana Karely Ruiz perdía la pelea contra Karina García pero sucedió algo sorpresivo y ganó al final

Karely Ruiz y Karina García convocaron a 3 millones de espectadores a través del streaming de su pelea de box este sábado 18 de octubre.

Dos de las influencers más seguidas de México y Colombia respectivamente se enfrentaron en una pelea de tres rounds aunque al final de segundo fue evidente que ya estaban agotadas.

Hasta ese momento, Karina García había conectado muchos más golpes que Karely. Desde el primero episodio, la colombiana se lanzó a los golpes sobre la cabeza contra Karely, haciéndola incluso correr por el ring para evitar el castigo.

Pero el tercer round fue una sorpresa.

El final inesperado

El cansancio fue determinante en la pelea porque hacia el minuto 2 de ese ercer round, Karina García comenzó a flaquear de las piernas: se quedó sin fuerzas para caminar en el ring y fue presa fácil de la mexicana Karely Ruiz.

Karely Ruiz tomó el control de la pelea en el tercer round Captura Kick

La colombiana quedó en una esquina y apenas podía levantar la guardia mientras la mexicana la castigaba, la tundía, le pegaba en rostro y cuerpo.

La referi intervino para detener la pelea y declarar a Karely Ruiz ganadora del combate.

La imagen de la derrota Captura Kick

Karina García se fue a su esquina a resoplar para recuperar ritmo cardíaco. Ayudada por los miembros de su esquina, se quedó sentada y con la cabeza gacha: había perdido en su propio país contra la influencer mexicana y era evidente que le dolía.