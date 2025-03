Imelda Garza reveló el movimiento que tiene planeado contra Maribel Guardia tras su demanda: ‘Es muy fuerte’

Imelda Garza fue denunciada por Maribel Guardia a finales de enero pasado, fecha en la que la actriz presentó cargos en su contra argumentando supuesta irresponsabilidad en el cuidado de su pequeño hijo. Como consecuencia, la joven perdió temporalmente la custodia, y aunque finalmente logró recuperarlo, quedó la duda de si podrá perdonar a su exsuegra por lo que le hizo, una cuestión que ella misma abordó ahora que se acerca el 10 de mayo, fecha para la la viuda de Julián Figueroa que está tramando algo.

¿Imelda Garza dejará que Maribel Guardia siga viendo a José Julián? El plan que tiene en mente

Durante un reciente encuentro con los medios, retomado por Telemundo, Imelda Garza habló de lo que está pasando con Maribel Guardia, pues a pesar de que su hijo ya está a su lado nuevamente, todavía quedan cuestiones legales por resolver debido a las demandas interpuestas en su contra. Asimismo, la actriz detalló que aunque no ha vuelto a contactarse con su exsuegra, sí está en la disposición de que José Julián se reencuentre con su abuelita para el 10 de mayo, ya que es consciente de que es una fecha sumamente especial para ella.

Imelda Garza reveló que podría permitir que Maribel Guardia celebre el Día de las Madres con el pequeño José Julián Instagram

“Últimamente no he tenido comunicación con ella, pero yo espero que podamos tener un acercamiento para el Día de las Madres. Yo sé que para una mujer es muy fuerte, ella fue mamá, y José Julián es un pedacito que Julián (Figueroa) le dejó. Así que espero tener algún acercamiento con ella, para que pueda verlo”, contó la joven, demostrando que a pesar de los problemas que fracturaron su relación, contrario a lo que le hicieron, no pretende alejarla por completo del menor, por lo que buscará retomar el contacto que tuvieron en días pasados cuando hablaron por primera vez después de las denuncias.

¿Cuándo será el reencuentro de Maribel Guardia e Imelda Garza?

Sobre si ya sabe qué día finalmente se volverán a ver, Imelda Garza detalló que no se reunirá con Maribel Guardia en la fecha exacta de esta celebración, pues tiene previsto salir con su familia. Por lo que restaría que afinen detalles para que la actriz de “Corona de lágrimas” pase este día junto a José Julián, quien representa también un recuerdo de Julián Figueroa, su hijo fallecido.