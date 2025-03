Ángela Aguilar confesó la verdad de su matrimonio con Christian Nodal: ¿el divorcio es inminente?

A propósito del nombramiento que recibió como “Revelación del Año” por Billboard, Ángela Aguilar habló de su matrimonio con Christian Nodal, con el que recientemente celebró ocho meses casada. Fue durante esta noche tan importante para su trayectoria artística, que la cantante abordó discretamente todas las especulaciones que hay de un aparente distanciamiento con el músico.

Ángela Aguilar reveló cómo es realmente su relación con Christian Nodal: ¿se separan?

Antes de ser galardonada por sus logros en la industria, Ángela Aguilar le puso fin a las versiones de su divorcio con Christian Nodal y contó cómo es su vida en pareja. Entusiasmada, la artista compartió que se siente plena junto a su flamante esposo, ya que lejos de estar atravesando por una mala racha, en realidad se profesan un gran amor y entre ellos existe también una admiración mutua que los impulsa a seguir avanzando.

“Es increíble, ¿sabes? Me da mucha estabilidad y me apoya muchísimo. Es mi fan número uno, nos tenemos el uno al otro todo el tiempo. Simplemente es increíble estar junto a alguien que me motiva tanto”, apuntó la intérprete de temas como “Mis amigas las flores”, desechando por completo todas las teorías de que su relación perfecta esté derrumbándose.

¿Cómo empezaron los rumores sobre el divorcio de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Aunque la relación de los cantantes ha estado en la mira desde que se atrevieron a hacer público su amor en junio de 2024, fue hasta diciembre que comenzaron a sonar las primeras versiones de los problemas en la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Esto como consecuencia de las presuntas infidelidades que el sonorense habría cometido siendo ya un hombre casado, incluyendo el idilio con una misteriosa mujer que hasta aseguró estar esperando un hijo suyo.

Siguen saliendo a la luz supuestas evidencias de la infidelidad de Christian Nodal a Ángela Aguilar Getty, Instagram

No así, todo quedó en meras especulaciones, puesto que nunca se comprobó que el intérprete de “Se me olvidó” realmente fuera desleal con la hija de Pepe Aguilar. En su lugar, ambos optaron por ignorar completamente los rumores y demostrar con acciones que siguen profundamente enamorados, tal como se comprobó con un video filtrado en donde aparecen derrochando pasión.