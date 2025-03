Poncho De Nigris fue denunciado por amenazas: “No puede ir por la vida violentando a la gente”

El crítico en moda habla del delicado pleito legal que interpuso en contra del famoso por amenazas. “No busco foco ni dinero, sólo protegerme”

Platicamos en exclusiva con Andrés “Memelovski”, luego de que Poncho Denigris lo amenazara en un audio con golpearlo. El crítico de moda reveló a este medio que decidió emprender un proceso legal en contra del famoso y nos cuenta los detalles.

¿Cómo conociste a Poncho Denigris?

Él es papá de Ivanna, su hija mayor, y la mamá de la niña, Lucy (Garza), es de mis mejores amigas, a ella la conozco desde hace poco más de 20 años. Poncho y yo nunca hemos sido amigos.

¿Cómo comenzaron tus diferencias con él?

Se puede decir que toda esta situación comenzó a partir de La casa de los famosos, porque mi página web es de crítica y así cómo hablo de moda, también critico, y él, a partir de que él entró a La casa, se expuso más.

Entonces, ¿se enojó por tus críticas?

Sí, el año pasado me bloqueó de redes sociales, obvio que supo. Algo que tengo muy claro es nunca hablar mal de la familia de nadie. Yo sólo he criticado a la persona famosa y nunca me he metido con los hijos, el papá, los hermanos… y nunca ha sido nada personal. En este caso, nunca he hablado de sus relaciones, divorcios, pleitos, siempre me he enfocado en su talento y en su forma de vestir.

En algún momento te acusó de, supuestamente, faltar al respeto a su esposa, ¿por qué?

Lo que pasa es que subí un TikTok en el que digo que Marcela no canta, esa es mi opinión, que cantaba horrible, el video se hizo viral, pero nunca fue algo personal. Mis comentarios siempre han sido sobre cómo salían vestidos, cómo cantaban o lo que hacían. Entonces, a mí me sorprendió el enojo de Poncho porque no me metí en algo personal.

De hecho, sabemos que él te amenazó….

Sí, en noviembre pasado me hicieron llegar un audio en el que Poncho dice que me anda buscando, que anda preguntando por mi dirección y que donde me vea me va a golpear, que de un trancazo me va a arrancar una oreja.

¿Te dieron miedo sus amenazas?

Cuando escuché el audio se me hizo muy fuerte y fuera de lugar. Considero una exageración amenazar así por una crítica, no puedes amenazar a la gente porque no está de acuerdo en tu forma de actuar, de vestir y de ser. Entonces sí me sentí muy atacado y me dio mucho pendiente porque dijo que iba a venir a mi casa y no sólo me afectaría a mí, también a mi familia.

¿Qué hiciste? ¿Procediste legalmente?