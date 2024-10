La mamá de Gala Montes reveló que la actriz no le habla por culpa de ‘Beba’, su hermana: ‘Mete cizaña’

Gala Montes tuvo una inesperada sorpresa cuando salió de La Casa de los Famosos México: la presencia de su mamá, la señora Crista

Todos pensaron que, con su reencuentro ante las pantallas de televisión, Gala Montes y Crista, su mamá, le habían puesto punto final a una controversia que inició hace unos meses y que acabó por distanciarlas, sobre todo porque la actriz acusó a su progenitora de robarle su dinero, por lo que ya no trabajaría con ella.

Actualmente, Beba Montes es la mánager de Gala Montes en lugar de la señora Crista y esto, denunció la mujer en sus declaraciones más recientes, acabó por sepultar sus esperanzas de una reconciliación ya que, aseguró, su hija mayor es una manipuladora y le mete ideas equivocadas a Gala, ¿será cierto?

¿QUÉ DIJO LA SEÑORA CRISTA MONTES DE “BEBA”, LA HERMANA DE GALA MONTES?

Fue durante un breve encuentro con medios de comunicación que la señora Crista Montes se mostró dispuesta a limar asperezas con su hija Gala; sin embargo, aseguró, la influencia de “Beba” se lo impide y ahora que trabajan juntas el distanciamiento se acrecentó.

“Ella es quien le mete cizaña, la manipula. Ha hecho todo para que yo me pelee con Gala”, expresó consternada la señora Crista, quien aseguró por otro lado que ella ha intentado de todo para hablar con Gala Montes sin éxito.

“Todavía no he hablado con Gala, ya no tengo su celular (…), habíamos quedado en sentarnos a platicar, pero veo que no quiere reconciliarse”, se lamentó Crista Montes en la entrevista que se viralizó.