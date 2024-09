¿Todo está olvidado? Gala Montes y su mamá protagonizaron un emotivo momento previo a la gran final de LCDLFM

Apenas un par de semanas antes de que ingresara a La Casa de los Famosos México, Gala Montes estelarizó dura polémica que involucró directamente a su vida familiar. Esto ya que se ventilaron las problemáticas que existían entre la actriz y Crista Montes, su mamá, un tema en el que incluso se mencionaron episodios de violencia económica.

Aunque en eso momento parecía muy lejana una reconciliación, especialmente porque se acusaron públicamente y ambas partes se confesaron sumamente lastimadas, todo indica que la distancia resultó benéfica para ellas. Por lo que en el tiempo que pasaron sin tener ningún tipo de contacto, habrían podido pensar en sus aciertos y errores, para así dar el primer paso hacia finalmente hacer las pases.

¿Qué pasó entre Gala Montes y su mamá?

A pesar de que las cosas entre ellas no están en los mejores términos, a lo largo de su estancia en La Casa de los Famosos México, Gala Montes se sinceró sobre sus sentimientos hacia su madre, de la que se distanció debido a asuntos relacionados a su carrera artística.

Esto cuando Crista Montes la señaló por supuestamente haberla despedido como su representante artística después de más de 15 años trabajando juntas. Mientras que la actriz ventiló que esta decisión se tomó a partir de varios asuntos de dinero que no le cuadraban, para después destapar que vivieron varios episodios de violencia que hicieron su convivencia imposible, al grado de que se salió de su casa de forma apresurada.

No así, ni estos problemas fueron suficientes para terminar con el gran amor que se tienen y así lo hicieron saber a su manera en distintas ocasiones, pues Gala expresó cuánto extrañaba a la mujer que le dio la vida y lo afectada que estaba por su pelea. En tanto, Crista se encargó de defenderla desde afuera, e incluso el día de su cumpleaños quiso llevarle un detalle desde los cielos, que sirviera aunque sea de evidencia de que la tuvo presente.

Siguen las indirectas entre Gala Montes y su mamá Instagram

La mamá de Gala Montes reapareció y le mandó un desgarrador mensaje

“Me encantó, no me pierdo ni un solo capítulo, de hecho no sé qué voy a hacer cuando termine. Me encanta verte en la televisión, lo hiciste muy bien, te defendiste increíble. En la final les deseo suerte a todos, pero en especial a ti. Disfruten estos últimos días; Gala, tienes todo para ganar. Ahora que salgas, búscame porque aquí estaré, te amo”, expresó la señora Crista Montes, en la que cabe recordar, fue su primera aparición en toda esta temporada de LCDLFM.

Una sorpresa extra especial para #GalaMontes llega esta noche, pues su mamá se hace presente para darle un mensaje lleno de amor 🥹💙#LaCasaDeLosFamososMx, GRAN FINAL este domingo a las 8:30 p.m. por #LasEstrellas y #ViX 📺📱 pic.twitter.com/XNkzegVZsm — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 26, 2024

Completamente conmovida, Gala se sinceró y admitió que este detalle le removió miles de sentimientos, todos para bien. Finalmente, le respondió a su mamá a través de las cámaras y le aseguró que en cuanto regrese a la “normalidad” se pondrá en contacto con ella, pues sin importar lo que pase, sigue siendo “el amor de su vida”.