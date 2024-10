Mató a su mamá y se puso a ver Netflix y fumar marihuana: la escalofriante historia del actor que se volvió asesino

Nacido en 1998, Ryan Grantham se apuntaló a una edad muy corta como una promesa a seguir en los principales circuitos de Hollywood debido a que su debut a los nueve años en diversos comerciales dejó con muy buen sabor de boca tanto a la crítica como al público.

TE RECOMENDAMOS:

El éxito como estrella juvenil le llegó a Ryan Grantham con series como Supernatural, Out of the Darkness, Into the Fire y iZombie; asimismo, tuvo la oportunidad de dar el gran salto en el cine cuando trabajó con Johnny Depp en la película The Imaginarium Of Doctor Parnassus.

No obstante, Grantham se catapultó como estrella internacional hasta el 2017, cuando interpretó a “Jeffery Augustine” en Riverdale, la arriesgada apuesta de Netflix que le dio un giro a los personajes de Archie y sus amigos, ¿entonces qué fue lo que llevó al actor a matar a su madre?

¿CÓMO FUE EL SANGRIENTO ASESINATO QUE LLEVÓ A RYAN GRANTHAM A LA CÁRCEL?

A pesar de que Ryan Grantham parecía tener una relación muy cercana con su mamá, Barbara Waite, la falta de trabajo en Hollywood, la depresión y la adicción a las drogas afectaron al actor juvenil de una forma tan severa, que a inicios del 2020 mató a su madre de un disparo en la nuca y, posteriormente, se sentó a ver la televisión y a fumar como si nada hubiera pasado.

Al momento en que ocurrió el sangriento homicidio, Ryan Grantham vivía con Barbara Waite en una casa ubicada en el poblado de Squamish, al norte de Vancouver, en Canadá: fue Lisa, la hermana de Ryan, quien llegó a ese domicilio extrañada de que su madre no le contestara el teléfono y se encontró con una escena dantesca que aún ahora espanta por el horror con que todo pasó.

El cadáver de Barbara Waite, quien tenía 64 años al momento de morir, estaba sentado al piano, cubierto con una sábana blanca para cubrir el terrible disparo en la nuca que le arrebató la vida; poco después, Ryan Grantham apareció en la comisaría para confesar su crimen con toda la frialdad del mundo: “Maté a mi madre”.

Las investigaciones en torno al caso develaron que Ryan le disparó a su madre en la nuca con un rifle de calibre .22 mientras ella tocaba el piano e, incluso, se grabó al momento de cometer el homicidio; después, se sentó a ver televisión mientras bebía cerveza y fumaba marihuana hasta que se quedó dormido. Al día siguiente, con el auto repleto de armas y luego de intentar atentar contra el primer ministro Justin Trudeau, el actor se entregó a las autoridades.

¿QUÉ DECÍA EL DIARIO DE RYAN GRANTHAM?

Durante los cateos que las autoridades realizaron en la casa que Ryan Grantham compartía con su madre, los investigadores se toparon con un inquietante hallazgo: un diario repleto de anotaciones perturbadoras.