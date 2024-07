La mamá de Gala Montes la tachó de ‘malagradecida’ y le envió duras indirectas sobre sus acusaciones

Sigue la polémica alrededor de Gala Montes y su mamá, a quien hace un par de días señaló de ser una persona abusiva y querer quedarse con la mitad de su dinero. Luego de estas severas acusaciones, la señora Crista no se quedó callada y siguió ofreciendo diversas declaraciones en las que niega rotundamente todo lo que su hija le adjudica, alegando que ella únicamente espera recibir lo justo, ni más ni menos.

Este sentimiento la habría motivado a seguir contando su versión a través de redes sociales, donde se ha dedicado a enviar fuertes indirectas para la actriz, varias de ellas insinuando que no supo corresponderle por todo lo que hizo como su madre.

Crista Montes publicó un misterioso mensaje, ¿con dedicatoria para Gala?

Tras arremeter contra su hija y Maryfer Centeno, por supuestamente darle la razón por conveniencia, Crista, la mamá de Gala Montes, subió una indirecta que sería la continuación de sus ataques contra la actriz. En este mensaje, dejó entrever que considera que no sabe reconocer todo lo que hizo por ella durante años.

“El talento te abre muchas puertas, pero el ser agradecido te las mantiene abiertas”, es una de las frases que la mamá de Gala Montes subió a su cuenta de Instagram, donde las últimas horas se ha dedicado a tratar de desmentir todo lo que la actriz dijo sobre ella y su presunta actitud abusiva.

El contundente mensaje que publicó y Gala Montes ignoró

Según los dichos de Gala, el problema principal radica en que hace tiempo dejó de estar de acuerdo en la forma en que su mamá manejaba su carrera, especialmente porque no había claridad en la cuestión económica. Inmediatamente recibió el apoyo de miles de fanáticos, quienes la respaldaron y lamentaron que tenga que estar viviendo una situación así. No obstante, Crista Montes sigue empeñada en que esta no es toda la verdad, manteniéndose firme en su postura de que lo que hizo fue pensando en el bien de su hija.

Gala Montes acusó a su mamá de aprovecharse de ella Instagram

“Los hechos hablan y en la historia hay dos partes. Oyeron la de ella, a su manera, con visión de una niña berrinchuda. Pregúntenme la mía y por qué soy pobre si le robé su dinero. ¿Por qué tiene dos departamentos a su nombre a los 23 años, ya liquidados? ¿Por qué si fui abusiva trae el coche que trae? ¿Con el SAT cómo está si dice que le manejé mal las cuentas? Si encuentran una falla, que me llamen por favor para corregirla. Atentamente, su mamá; a la que corrió, a la que robó", dijo Crista Montes en un comentario hecho en su cuenta de Facebook y que más tarde posteó en Instagram.

Hasta el momento, Gala se mantiene en sus dichos e incluso, se ha confesado tranquila por finalmente haber hablado de lo que vivía a puertas cerradas, pues tal como explicó en sus videos, esta situación llevaba tiempo poniéndola al límite porque no sabía cómo actuar.