Adrián Marcelo reveló que la mamá de Gala Montes le puso una increíble condición para aceptar que la entreviste

Adrián Marcelo podría estar a punto de concretar una “venganza perfecta” en contra de Gala Montes, con quien creó una enemistad acérrima desde su convivencia en La Casa de los Famosos México. Para este propósito, el comediante decidió acercarse a Crista Montes, la madre de la actriz, a quien le ofreció una cuantiosa cantidad de dinero con el fin de que le conceda una entrevista, algo que ya estaría a nada de concretarse, siempre y cuando se respete una exigencia indispensable para esta colaboración.

La mamá de Gala Montes le habría hecho una inesperada petición a Adrián Marcelo: ¿ya aceptó su oferta?

Durante una reciente conversación con “Sale el Sol”, Adrián Marcelo dejó entrever que su entrevista con Crista Montes ya estaría negociándose. Y es que a pesar de que el regiomontano se dijo dispuesto a pagar 350 mil pesos por esta charla, para la madre de la actriz habría un aspecto aun más importante que el dinero y sería el respeto para con su hija, por lo que solicitó que no se hable mal Gala Montes en ningún momento.

“Creo que la señora sí ha de traer muchas ganas de hablar mal de su hija, pero te voy a confesar algo. Fue una de las condiciones que nos puso, justo no hablar mal de Gala, y bueno, la verdad lo valoro mucho”, explicó el irreverente conductor.

Adrián Marcelo le mandó un inesperado mensaje a la mamá de Gala Montes Instagram

Finalmente, Adrián Marcelo aseguró que todavía no está confirmada la presencia de la señora en su programa, por lo que será en los próximos días cuando se defina si realmente esta explosiva colaboración se llevará a cabo. Y es que cabe recordar, la antagonista de “Vivir de amor” lleva más de ocho meses sin tener contacto con su progenitora, pues en julio pasado salieron a la luz impactantes detalles de su complicada relación.

¿Qué dijo Crista Montes sobre la propuesta de Adrián Marcelo?

En un principio, ante los señalamientos que los fanáticos de la intérprete de “Tacara” lanzaron en su contra, Crista Montes se dijo molesta por toda esta situación, en especial porque ella no había mencionado el tema. Posteriormente, la mamá de Gala Montes admitió que concederle una entrevista a Adrián Marcelo sí es algo que podría plantearse, pero no por molestar, sino porque sería una forma de defenderse de los ataques.

“Yo creo que también es importante. Si la vida me presta esta oportunidad de poder limpiar mi imagen, porque también la han manchado, la limpiaré. No sé, no sé.”, expresó en su cuenta de TikTok, refiriéndose aparentemente a las acusaciones que su hija hizo en su contra, cuando aseguró que le robó dinero mientras trabajaba como su representante.