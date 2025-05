La mamá de Alexander Acha reapareció en vivo: así luce ahora y así se veía antes VIDEO

Durante la emisión del programa ‘Juego de Voces’ del pasado domingo 11 de mayo, Mercedes Alemán, esposa de Emmanuel y madre del también cantante Alexander Acha, hizo una emotiva reaparición en un video, conmoviendo a la audiencia en el marco del Día de las Madres. Este momento marcó un hito, ya que Mercedes ha mantenido un perfil bajo en los últimos años debido a una enfermedad crónico-degenerativa que ha afectado gravemente su salud.

Emmanuel, Alexander Acha y Giovanna Acha vivieron uno de los momentos más emotivos de la segunda temporada de este show, al rendirle un homenaje a través de unas sentidas palabras y una canción a Mercedes Alemán. Este tributo terminó con la intervención de Manuel Mijares, quien le dedicó un mensaje a la familia y presentó un video inesperado.

“Voy a cerrar este momento tan hermoso recordándote que además de todo lo que tus hijos te han dado, eres un extraordinario amigo y me siento muy bendecido de tener en mi vida a un cómplice como tú, desde hace muchos años de andar juntos, defendiéndonos, cuidándonos, cosa que le agradezco a Dios y para los tres tengo un mensaje muy especial”, dijo el intérprete de ‘Soldado del amor’.

En el clip Mercedes Alemán apareció enviando señas cariñosas a su familia, a pesar de no poder hablar. Esta aparición, en la que se le vio en una silla de ruedas, provocó lágrimas entre los presentes en el estudio y resonó profundamente con la audiencia.

¿Cómo se veía antes Mercedes Alemán?

Durante la gala del domingo pasado, compartieron varias fotografías en las que se puede ver a Mercedes Alemán cuando era joven, además, sus hijos han compartido imágenes junto a su madre, ya que ella es muy discreta y no tiene redes sociales.

Alexander Acha dio detalles sobre la salud de su mamá

En el programa, Alexander Acha, participante del equipo de Las Estrellas, dedicó unas palabras cargadas de sentimiento a su madre y a su padre, Emmanuel, destacando el impacto de la enfermedad en su familia.

“Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien desde hace tiempo, una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco, ya no puede hablarnos como antes, ni caminar a nuestro lado, acariciarnos, y aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta. Hoy quiero aplaudirte, porque a pesar de todo, tu amor y tu dedicación por ella siguen enteros, sigues tratándola como una reina, cuidándola, amándola y admirándola como el primer día que la conociste, ese es el mejor ejemplo de como ser un buen esposo”, expresó Alexander, visiblemente emocionado, dirigiéndose a su padre.

¿Qué enfermedad tiene Mercedes Alemán?

Mercedes Alemán, conocida por su discreción y su labor altruista como directora general de la Fundación Hombre Naturaleza, ha enfrentado su enfermedad, no especificada, en privado, con pocos detalles revelados por su familia.

Emmanuel dijo sobre su esposa en ‘Juego de Voces’: “Una historia de amor increíble, una historia de amor, que hoy, como está ella, y en la condición que está, sigue enseñándonos un montón de cosas a través de sus ojos, a través de no quejarse, a través de no querer hacer mal a su familia, y nosotros sabiendo lo que está viviendo”.

En una entrevista en 2024 para el programa ‘Hoy Día’, Alexander Acha compartió: “No está muy bien de salud, pero ahí sigue, luchando, siempre con una sonrisa, con paz”. La familia ha optado por mantener los detalles de su padecimiento en reserva, aunque es sabido que afecta su movilidad y capacidad de comunicación.

