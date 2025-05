Emmanuel rompió en llanto al hablar sobre la dura condición médica de la madre de Alexander Acha

Durante la emisión del programa ‘Juego de Voces’ del pasado domingo 11 de mayo, Emmanuel protagonizó uno de los momentos más emotivos de la segunda temporada al hablar de su esposa, Mercedes Alemán, madre de sus tres hijos. El episodio conmovió a la audiencia y dejó en evidencia el profundo amor y dedicación del artista hacia su pareja, quien enfrenta una enfermedad crónico-degenerativa.

“Nunca me fui a la cama sin decirle ‘te amo’. Nunca, si hubo alguna discordia, me fui a la cama sin decirle ‘perdón, estuvo mal, pero tú eres mi alegría’. Nunca nos fuimos a la cama enojados, jamás”, dijo el intérprete de ‘La chica de humo’.

Emmanuel mencionó que, a pesar de su enfermedad, que ha ido mermando su salud poco a poco, su esposa le sigue dando valiosas lecciones de vida.

“Una historia de amor increíble, una historia de amor, que hoy, como está ella, y en la condición que está, sigue enseñándonos un montón de cosas a través de sus ojos, a través de no quejarse, a través de no querer hacer mal a su familia, y nosotros sabiendo lo que está viviendo”, añadió el cantante de 70 años, quien no pudo contener las lágrimas.

Emmanuel agradeció por haber conocido a su esposa

El artista también señaló que, aunque su esposa ha cambiado en su exterior, por dentro sigue siendo la misma mujer que ha amado por más de 40 años y vive agradecido por la oportunidad de haberla conocido y formar una familia con ella.

“Le debo mucho a Dios, todo, mi existencia, mis padres, mis hijos, mi carrera, mi voz, y le debo algo muy interesante: cuando yo la conocí, pudo haber pasado por enfrente de mí sin que yo me diera cuenta, le doy gracias a Dios que me abriera los ojos del alma para describir en sus ojos un espíritu increíble”, dijo.

Emmanuel y su esposa, Mercedes Alemán Captura Las Estrellas / Juego de Voces

“El mismo día que la conocí, el mismo día me enamoré de ella, primero al verla y luego al descubrirla y descubrí una mina de oro que no ha perdido ni un quilate, una mina de oro que no ha cambiado, que no le importó la fama, que no le importó hacia dónde íbamos, que siempre fue la misma, que ha cambiado en su forma, pero no en su interior, es la misma. Solamente que decirte gracias Dios mío, por hacerla pasar enfrente de mí”, añadió.

Alexander Acha también habló de la salud de su mamá, Mercedes Alemán

El segmento cargado de emociones comenzó cuando Alexander Acha, participante del equipo de Las Estrellas, dedicó unas palabras a su padre antes de interpretar juntos la canción ‘A ti’, dedicada especialmente a Mercedes Alemán.

El cantante de 40 años reflexionó sobre el impacto del matrimonio de sus padres en su vida y destacó la fortaleza de su padre ante la difícil situación de salud de su madre.

“Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien desde hace tiempo, una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco, ya no puede hablarnos como antes, ni caminar a nuestro lado, acariciarnos, y aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta”, dijo Alexander Acha.

El homenaje, realizado en el contexto del Día de las Madres, incluyó la participación de los otros hijos de la pareja, Giovanna y Martinique Acha. Esta última apareció a través de un video.

La emotividad alcanzó su punto álgido cuando Manuel Mijares, conductor del programa, presentó un video en el que Mercedes, a pesar de no poder hablar, envió señas cariñosas a su familia, provocando llanto entre los presentes y los espectadores.

¿Cómo se conocieron Emmanuel y Mercedes Alemán?

Mercedes Alemán conoció a Emmanuel en Acapulco, Guerrero, cuando él la ayudó a reparar su carro descompuesto. Este encuentro fortuito dio inicio a una historia de amor que se consolidó en 1981, tras seis años de noviazgo, cuando contrajeron matrimonio.

En ese entonces Emmanuel aún no alcanzaba la popularidad que tiene hoy y trabajaba vendiendo autos. El cantante reveló que los padres de Mercedes no aceptaron la relación en un principio, pero después de demostrar su compromiso, logró ganarse su confianza.

Fruto de esta unión nacieron tres hijos: Giovanna, Martinique y Alexander, quien heredó el talento musical de su padre y ha forjado su propio camino en la industria.

