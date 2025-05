Así se veía la mamá de Alexander Acha cuando era joven: FOTOS

Mercedes Alemán, esposa del cantante Emmanuel y madre de Alexander Acha, ha sido tema de conversación en las últimas semanas dentro del programa “Juego de Voces 2025”, donde se han revelado varios detalles sobre su vida. Este fin de semana, por ejemplo, su hijo habló conmovido sobre una enfermedad que la aqueja desde hace años.

En la actualidad, Mercedes lleva una vida muy discreta y evita las apariciones públicas, a diferencia de su esposo. Se sabe que es directora general de la fundación Hombre Naturaleza, una organización dedicada a promover el cuidado del medio ambiente.

Alexander Acha reveló detalles sobre la salud de su mamá, Mercedes Alemán. (Instagram)

Además de Alexander, Alemán y Emmanuel tuvieron otras dos hijas : Giovanna, quien es actriz, y Matinique, quien estudió música.

Es en ocasiones familiares cuando los Acha comparten algunas imágenes en las que aparece Mercedes. En los perfiles tanto de Emmanuel como de Alexander, por ejemplo, se pueden ver fotografías de ella, como una de 2010 durante la alfombra roja de la película “Biutiful”, y otra más antigua, publicada por Emmanuel, tomada en la década de los 70, donde aparece junto a su esposa.

¿Qué enfermedad tiene la mamá de Alexander Acha?

Mercedes Alemán, madre de Alexander Acha y esposa de Emmanuel , padece una enfermedad crónica. Aunque su estado de salud se había mantenido en privado, su hijo reveló algunos detalles este domingo durante su participación en “Juego de Voces”, mientras reconocía la fortaleza de su padre por mantenerse a su lado con amor incondicional:

“Ayer fue el Día de las Madres, definitivamente una fecha muy especial y muy sensible para nosotros ahorita. Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien. Ya hace tiempo que una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco. Ya no puede hablarnos como antes, ni caminar a nuestro lado, ni acariciarnos”.

