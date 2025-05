Alexander Acha vivió un desgarrador momento al hablar de su madre: “No está bien desde hace tiempo”

Durante la emisión de ‘Juego de Voces’ el pasado 11 de mayo, Alexander Acha protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa al rendir un homenaje a su madre, Mercedes Alemán, quien enfrenta un padecimiento que ha deteriorado su salud. Acompañado por su padre, Emmanuel, el cantante de 40 años le dedicó unas palabras y una canción a su madre, destacando su fortaleza y el amor incondicional que les ha brindado.

En un discurso cargado de sentimiento, Alexander Acha reflexionó sobre el impacto de la enfermedad de su madre en la familia y elogió la dedicación de su padre hacia ella, describiéndolo como un ejemplo de amor y compromiso.

“Ayer fue Día de las Madres, definitivamente una fecha muy especial y muy sensible para nosotros ahorita. Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien desde hace tiempo, una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco, ya no puede hablarnos como antes, ni caminar a nuestro lado, acariciarnos, y aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta. Hoy quiero aplaudirte, porque a pesar de todo, tu amor y tu dedicación por ella siguen enteros, sigues tratándola como una reina, cuidándola, amándola y admirándola como el primer día que la conociste, ese es el mejor ejemplo de como ser un buen esposo”, dijo Alexander Acha.

Alexander Acha y Emmanuel le dedican una canción a Mercedes Alemán

El momento culminó con la interpretación de Emmanuel y Alexander Acha del tema ‘A ti’. Mientras cantaban, varias fotografías de Mercedes Alemán aparecieron en las pantallas del escenario.

A través de un video, Martinique, la hija menor de la pareja, también se unió al homenaje dedicándole unas palabras a sus padres, y Giovanna Acha sorprendió al aparecer en el escenario para sumarse al emotivo tributo familiar.

“El matrimonio de mis padres es la escuela de amor más grande que yo he tenido, realmente son un ejemplo de amor genuino. Son un ejemplo de lo que realmente es entregarte al otro al que amas para buscar el bien del otro, el bien de la familia. Mi papá para mí es el primer amor, más grande. Mi papá es un gran hombre, me mostró el camino de la fe. Mi mamá es la mejor mujer que he conocido en la vida. Es la mujer más heroica, más virtuosa, hermosa que yo he conocido. En todo sentido es admirable, siempre ha vivido su amor en una absoluta entrega”, dijo Martinique Acha en video.

Por su parte, Giovanna Acha, quien viajó a México para estar con su familia, dijo: “Gracias a su amor yo sé amar, desde chiquita dejaron la huella de Dios en mi corazón y esa huella ha crecido (...) ahora estoy lejos, siempre estuve cerca, pero que los traigo tatuados al alma. Gracias por tu música, gracias por amar a mamá más que a nada en la vida. Gracias por haber hecho de mi familia, de mis hermanos y de mí, la casa, el refugio más grande para mi corazón, el lugar donde siempre he encontrado la paz y que son un ejemplo”, dijo.

¿Qué enfermedad sufre la mamá de Alexander Acha?

En julio de 2024, en el programa Hoy Día, Alexander Acha habló de su mamá y de la enfermedad crónico degenerativa que sufre, aunque no especificó de qué padecimiento se trata, sin embargo, se sabe que hoy en día tiene problemas de comunicación y movilidad.

“Mi mamá ha sido para nosotros una fuente de paz enorme, mi mamá es la paz, es la playa donde llegamos todos los mares tormentosos e impetuosos a romper. Gracias a ella yo estoy aquí parado siendo una persona sana, dentro de lo que cabe, que ahí voy con mi trabajo, con mi música, con una familia unida (...) muchísimo se lo debo a mi mamá, es un ejemplo… no sé qué más decirte de mi madre, podría no acabar nunca”, dijo el cantante.

