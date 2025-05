La inesperada reacción de Shakira cuando le preguntaron qué canción le duele cantar: “Me pillaste”

Shakira sigue dando de qué hablar con su exitosa gira mundial, Las Mujeres Ya No Lloran. En una entrevista con El Gordo y La Flaca, la cantante abrió su corazón sobre su proceso creativo, la conexión con sus fans, su vida como madre y su camino de sanación tras su separación de Gerard Piqué en 2022. Sin embargo, un momento particularmente emotivo captó la atención cuando, al ser cuestionada sobre qué canción le duele cantar, Shakira respondió con un gesto inesperado.

El sorpresivo momento llegó cuando la reportera le preguntó a la cantante: “¿Qué canción haces en el concierto, que todavía te cuesta trabajo cantar, interpretar o que se te hace un nudo en la garganta?”.

Ante tal cuestionamiento, Shakira reaccionó con una risa nerviosa, abrazó a la reportera y se limitó a decir: “Qué mala que es (...) Bueno, nada, no sé. Me pillaste, me pillaste”.

Las redes especulan sobre la canción que aún le duele cantar a Shakira

La reacción de la artista colombiana levantó un intenso debate entre sus fans, quienes se arriesgaron a especular de qué canción se trata.

“Creo que es ‘Última’”; “Última y antología”; “Por qué siento que es la de bizarap o ‘Última’”; “Acróstico”; “Creo que es Última por qué es muy nostalgia o puede ser acróstico”; “Hasta nerviosa se puso nuestra reina”; “Día de enero estoy completamente seguro”; “Tú y Última”, fueron algunas de las respuestas.

Sin duda, el tema ‘Última’ fue la vencedora entre las opiniones, esta canción, estrenada recién en marzo pasado, tiene una profunda letra que dice: “Antes que nada te agradezco lo vivido / Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido / Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido / Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual / Seguramente con el tiempo te arrepientas / Y algún día quieras volver a tocar mi puerta / Pero ahora he decidido estar sola / Se me perdió el amor a mitad de camino / ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? / No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido”.

Lo que le ha ayudado a Shakira a sanar

Como es bien sabido por el mundo entero, Shakira pasó por un momento fuertísimo cuando terminó su relación con Gerard Piqué después de casi 12 años de juntos y dos hijos en común. Pero ese quiebre no vino solo, estuvo acompañado por una supuesta tercera en discordia, Clara Chía, por problemas con Hacienda, crisis de salud de su papá, William Mebarak y hasta una carta de desalojo por parte del papá de Gerard.

Sin embargo, Shakira ha resurgido y de qué manera, rompiendo récords, con incontables premios y el cariño de su público. Por ello, Shakira le agradece profundamente a sus fans, quienes la han acompañado de forma incondicional, a su familia, a sus hijos y a sus amigos.

“Yo creo que ha sido un diálogo y un proceso en el que yo los he sanado a través de mis canciones, a los que lo han necesitado en su momento, y ellos me han sanado a mí. Ha sido contar con mi público en todos los momentos, he recibido fuerza cuando la necesitaba, cuando me sentía más débil, más vulnerable, ahí estuvieron y fueron los que me sacaron adelante, además de mi familia y mis hijos, así que esto también es una celebración de todo ese camino recorrido”, dijo.

También reveló que fue su refugio en su momento de vulnerabilidad, fue “el amor de mis hijos, los amigos, me di cuenta de que tenía más amigos de los que pensaba, me di cuenta de la importancia de la amistad y es algo que intento inculcar en mis hijos, que consigan buenos amigos, te salvan la vida”.

Shakira, la Mejor Artista Latina Pop de Todos los Tiempos

Recientemente, Shakira fue nombrada como la Mejor Artista Latina Pop de Todos los Tiempos por Billboard, por ello, la cantante dijo estar muy agradecida con sus fans, quienes la han acompañado por más de tres décadas de carrera.

“La verdad es que, tengo el mejor público de todos, unos fans que han sido muy leales, que me han acompañado en las buenas y en las no tan buenas desde el inicio de mi carrera hace ya muchos años, empecé joven”, dijo la intérprete. “Gracias a ustedes por darme tantos reconocimientos y darme tanto cariño”.

LEE MÁS: