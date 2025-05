¿Por qué criticaron a Shakira en el Met Gala 2025 a pesar de su espectacular vestido?

Shakira sorprendió a sus fans de Latinoamérica al asistir a la Met Gala 2025 con un hermoso vestido rosa diseñado por Prabal Gurung. Sin embargo, la cantante colombiana no se salvó de las críticas por supuestamente haber elegido este atuendo en lugar de seguir la temática de este año: Tailored For You (Confeccionado a tu medida).

¿Qué pasó con Shakira?

Shakira lució un vestido rosa pastel de estilo princesa, pero el tema de la Met Gala 2025 estaba relacionado con el dandismo negro; es decir, una corriente de moda denominada Superfine: Tailoring Black Styles. De hecho, muchos de los asistentes optaron por atuendos en tonos oscuros y elegantes.

Así lució Shakira su hermoso vestido rosa en la Met Gala 2025. (Instagram @shakira

La decisión de la cantante de “Waka Waka” no pasó desapercibida y recibió críticas por parte de algunos fanáticos más apegados al concepto de la gala.

“Shakira con el tema de la Met Gala, igual que con los impuestos: evadiéndolos”.

“Shakira, cariño, este vestido es bonito, estás guapa, pero no va con el tema de la Met Gala. Parece que vas como una quinceañera”.

No obstante, otros usuarios defendieron a la intérprete barranquillera y explicaron que la temática no exigía, estrictamente, vestir de negro.

“Pecaron toditos de ignorantes al creer que porque la temática hacía referencia al dandismo negro, todos tenían que ir vestidos de negro. ¡Ajajaja! Incluso vi a algunos influencers hablando de eso. A veces no sé para qué tienen teléfono e internet si no lo usan”.

“Para todos los expertos en moda de Twitter… El color rosado en el dandismo negro representa un ‘desafío a las normas de género’, desestabilizando las ideas convencionales de la masculinidad. El dandismo negro no significa vestirse de negro. Así que Shakira sí estuvo acorde con la gala”.

A pesar del debate en redes sociales, Shakira no mostró preocupación alguna. Por el contrario, compartió historias, fotos y videos en los que se le ve sonriente y feliz de haber sido invitada a una de las ceremonias de moda más importantes del año.

Además, la cantante de “Antología” no fue la única celebridad que asistió de ese color.

Eso sí, en una de sus publicaciones, aclaró que llevar ese vestido durante todo el evento fue un verdadero reto, por lo que tomó una decisión importante.

¿Por qué Shakira se quejó de su propio vestido en la Met Gala 2025?

Shakira mostró cómo se trasladaba hacia la Met Gala en un autobús compartido con otras celebridades. Sin embargo, su atuendo le impidió viajar con comodidad, por lo que bromeó:

Shakira dijo que si el próximo año la invitan se pone una minifalda 😭.



“Si el próximo año me invitan, me pongo minifalda. Ya lo decidí”.

