¡Talentosos como mamá! Los hijos de Shakira debutan en la música con su primer videoclip

Shakira no duda en compartir los grandes momentos de sus hijos Milan y Sasha, y en esta ocasión los pequeños brillaron en su primer videoclip musical. Los niños de 12 y 10 años aparecieron interpretando su primer single “The One”, donde podemos ver a Milan demostrando su habilidad con la batería, mientras que Sasha pone voz a la canción.

Los hijos de la cantante colombiana participan en un álbum colectivo llamado “Next Generation of Artists”, que es producido por la fundación Let It Beat y Let It Beat! Music Academy.

Este proyecto reúne a jóvenes talentos de todo el mundo, y dicho videoclip se estrenó en una gala especial celebrada en Miami, donde la cantante estuvo presente para apoyar a sus hijos.

En la presentación, Shakira aplaudió a sus hijos y es que la intérprete de “Suerte” no duda en compartir el orgullo que siente por ellos través de sus redes sociales: “Este año, Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción, y Sasha ha dedicado horas al piano, descubriendo su voz”, confesaba la cantante.

Cabe mencionar que Sasha y Milan han sido pilares fundamentales para Shakira, y es que los pequeños han estado acompañando a su madre durante su world tour “Las Mujeres Ya no Lloran”, por lo que no es de sorprender que hayan heredado el talento y sobre todo el gusto por la música al igual que la famosa cantante.

El estreno oficial de The One está programado para el 11 de mayo de 2025, una fecha que ya ha sido marcada en el calendario por los fans de Shakira alrededor del mundo. El lanzamiento incluirá tanto la canción como el video musical, y podría ser difundido a través de las redes sociales de Let it Beat Academy, además de plataformas como YouTube y Spotify.