Aseguran que los padres de Clara Chía no soportan a Gerard Piqué: estas serían las polémicas razones

Este jueves 24 de abril nos despertamos con la noticia del supuesto quiebre de Gerard Piqué y Clara Chía, y aunque poco a poco salieron medios españoles a desmentir dicha información, se ha dado a conocer que, si bien la pareja no rompió, sí estaría atravesando por una crisis.

Fue la comunicadora española Adriana Dorronsoro quien, durante el programa ‘Vamos a Ver’ de Telecinco, anunció: “La pareja que llevaba casi tres años junta y que ha roto son Gerard Piqué y Clara Chía. Me confirman que han roto”.

Sin embargo, poco después el periodista Jordi Martín, quien ha seguido de cerca las vidas de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía en los últimos años, desmintió estos rumores y señaló que daría más información.

Los papás de Clara Chía no pueden ver a Piqué “ni en pintura”

Horas más tarde, Jordi Martín compartió un video en su canal de YouTube, donde aseguró que fuentes cercanas a la pareja desmintieron su quiebre, sin embargo, lo que sí le confirmaron es que los padres de Clara Chía no soportan a Gerard Piqué y le han dicho a su hija que el exfutbolista es malo para ella.

“Lo que me confirman es que los padres de Clara no quieren a Gerard Piqué. Gerard Piqué tiene la entrada prohibida en casa de Clara Chía. El padre de ella no quiere ni ver en pintura a Pique, cree que es una persona perjudicial para su hija y lo que hace Clara Chía cuando Gerard Piqué se va a Miami para quedarse con sus hijos, ella se queda a dormir en casa de su compañera de trabajo”, dijo el paparazzo y agregó que, cuando el presidente de la Kings League está en Barcelona, sí viven juntos.

Las razones por las que presuntamente los padres de la joven no quieren ni ver al ex de Shakira, es porque lo consideran un mujeriego y egoísta, además de ser mayor, pues el empresario tiene 38 años, mientras que ella apenas 26.

“Me aseguran que los padres de Clara Chía no lo quieren ver, lo tachan de mujeriego, lo tachan de egoísta, le dicen a su hija que qué hace con un hombre de 40 años con dos hijos de su pasado. La familia de Clara Chía, familia tradicional catalana con muy buena imagen en Barcelona, el padre de Clara Chía es abogado reconocido, no quieren ni ver a Piqué”.

Cirulan rumores de quiebre de Gerard Piqué y Clara Chía Instagram @3gerardpique

Pero estos problemas no son solo con el ex jugador del FC Barcelona, de acuerdo con información de Jordi Martín, la familia tampoco acepta a los padres de Gerard.

“Me dicen que tampoco tienen trato con los padres de Piqué, que sí que hubo al principio trato con ellos, pero pasados unos meses le dijeron a su hija que Gerard Pique no era la persona adecuada con la que podría crear una familia”, añade el comunicador.

Clara Chía y Gerard Piqué estarían atravesando una crisis

Tras los reportes de ruptura, Jordi Martín se puso en contacto con personas del círculo cercano de la pareja, quienes le desmintieron categóricamente el quiebre. No obstante, revelaron que sí están atravesando por un bache en su relación.

“La decisión de Piqué de trasladarse a Miami le habría sentado muy mal a Clara Chía y que después de ese traslado de Piqué la pareja estaría atravesando una profunda crisis, bueno… hoy cuando me pongo en contacto con el entorno de Piqué y también con una persona cercana a Shakira, me desmienten esta ruptura y me confirman que la pareja está atravesando una crisis”, señaló el periodista.

Mis fotos favoritas de ellos. Sus pequeñas sonrisas son tan dulces y muestran pura felicidad. 🫶🏼 pic.twitter.com/03NQAkBR4t — ♥️ Página Fan ♥️ Clara Chia y Gerard Piqué ♥️ (@ClaraYGerard) September 3, 2023

Explicó que hay muchos motivos de crisis, como celos y la presunta falta de formalidad en la relación por parte de Gerard Piqué.

“Clara Chía no lleva nada bien los viajes de Gerard Piqué a Miami, que se siente sola, que no le da su lugar Gerard Piqué, para ella, Piqué no está siendo claro en la relación, está jugando un poco a la ambigüedad, a Clara Chía le preocupa la vida que está llevando Piqué en Miami, ya que su amigo Riqui Puig, que vive en Los Ángeles, juega en el Galaxy, acude frecuentemente a Miami a ver a su amigo y eso le preocupa a Clara Chía. Me dicen que hay un tema de celos, me dicen que el tema de los niños de que Piqué aún no le ha presentado a Clara Chía, ella lo está llevando mal”.

Jordi Martín también señaló que, aunque no han terminado, Clara Chía sí le habría puesto un ultimátum a Piqué.

“Es cierto que Clara Chía le ha dado un ultimátum y le ha dicho: ‘O te pones las pilas y me das mi lugar en la relación o es verdad que yo así no voy a poder continuar”.

