La inesperada declaración de Sabine Moussier sobre el actor que presuntamente abuso de ella en una telenovela

Sabine Moussier se pronunció sobre las declaraciones de abuso sexual que ella reveló recientemente. En un encuentro con la prensa, la intérprete aseguró que ya perdonó a su agresor y le desea todo el bien; además, defendió a un famoso actor de los rumores que lo señalan como el posible culpable de la agresión.

La controversia comenzó hace unos días cuando Sabine compartió ante los medios que fue víctima de una agresión sexual por parte de un colega durante la grabación de una escena íntima en una telenovela. Según su relato, el actor, cuya identidad no reveló, la obligó a tocar sus partes íntimas, dejándola “petrificada” y profundamente afectada.

La actriz explicó que, en ese momento, no denunció formalmente, pero pidió a la producción evitar futuras escenas con el agresor.

“Simplemente, estaba en una escena, y era una escena de cama, y lo que este actor decidió hacer fue tomar mi mano, se quitó la pijama, los chones, y ponérmela ahí”, narró la intérprete de 58 años. “En otro momento sé, tengo clarísimo, que hubiera reaccionado, que hubiera levantado la cobija, y frente a todas las cámaras lo hubiera expuesto, lamentablemente me quedé petrificada, no supe hacer nada. Salí y me puse a llorar, pedí que no me pusieran más escenas de sexo ni de besos con esa persona y fue lo único que pude hacer”.

Sabine Moussier reveló que tiene una buena relación con su agresor

No obstante, Sabine Moussier pidió que no le preguntaran más del tema y aseguró que ya hizo las pases con esa persona hace mucho tiempo y es por eso que decidió no proceder legalmente.

“Hasta esa persona (su agresor) la quiero, le deseo el bien y lo único que pido es que no vuelva a pasar”, declaró. “Todos podemos equivocarnos en esta vida, todos podemos regarla. Hay cosas que no se hacen, no están permitidas, pero yo no voy a decir más (...) Se disculpó, claro que se disculpó, por supuesto que me dijo que había sido un malentendido y por supuesto que por eso no quiero llegar más lejos”.

Sabine Moussier sale en defensa de Andrés García

Tras sus declaraciones, las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre la identidad del actor, y el nombre de Andrés García, con quien Sabine Moussier trabajó en la telenovela ‘El privilegio de amar’, surgió como uno de los señalados. Sin embargo, la famosa negó rotundamente que él hubiera sido el agresor y pidió que lo dejaran descasar.

“No, mi Andrés García, dejénlo dormir, dejénlo descansar en paz. Por eso, precisamente por eso no voy a tocar ese tema, yo no voy a dejar que se piense que se castigue, nada”, dijo sobre el actor fallecido el 4 de abril de 2023.

También declaró que no planea hablar más sobre el tema para evitar que terceras personas se vean afectadas de manera injusta.

“Yo voy a dejar esto en paz, por el momento y el día que se tenga que hacer algo se hará, ahorita no estoy lista”, añadió. “No quiero embarrar a todos mis compañeros, porque si yo tengo treitaitantas novelas, ahora imagínate con cuánta gente dentro de cada novela yo trabajé. Entonces se acaba esto aquí, si un día decido hacer algo, entonces lo haré”.

LEE MÁS: