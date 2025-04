Alexis Ayala reveló la escandalosa propuesta que recibió de una actriz: ¿qué le pidió?

El actor Alexis Ayala sorprendió al público y a sus compañeros al compartir una anécdota impactante, cuando una actriz, cuya identidad no reveló, le propuso tener relaciones sexuales durante la grabación de una escena romántica en una telenovela.

El programa ‘De Noche Ya Se Armó’ con Yordi Rosado celebró dos años de transmisión con un programa especial con el tema ‘Villanas y villanos de la televisión’, donde Alexis Ayala, junto con Laura Zapata, Sylvia Pasquel y Salvador Zerboni, fue uno de los invitados.

Ahí, el intérprete de 59 años hizo una fuerte confesión que dejó conmocionados a todos los presentes: “(Me dijo) ‘a mí no me importa si lo hacemos, eh’, por Dios, no estoy mintiendo. Sí, hablando de sexo”, declaró en el programa. “Y son cosas que de repente dices ‘yo también merezco respeto’”.

Alexis Ayala aseguró que se protege de malas interpretaciones

Sin embargo, en un encuentro posterior con medios de comunicación, Alexis Ayala dio más detalles sobre este insólito momento que lo dejó consternado, aunque dejó claro que jamás revelará la identidad de la actriz involucrada.

“Lo que conté fue cierto, y eso fue hace más de 20 años. Pero eso lo digo al final, porque luego piensan que los hombres no nos tenemos que cuidar, los hombres nos tenemos que cuidar mucho porque estamos en esta línea tan delgada donde te pueden voltear las cosas”, explicó ante las cámaras.

Alexis Ayala REVELA que una ACTRIZ le propuso tener RELACIONES durante una ESCENA. ¿Qué OPINAS sobre esta situación? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/5AkhN3Uue5 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) April 23, 2025

Además, explicó que siempre protege muchísimo a sus compañeras actrices, pero sobre todo a él mismo, pues no quiere verse involucrado en un conflicto o que alguna de sus acciones se malinterprete.

“Yo por eso siempre me pongo totalmente de acuerdo de lo que se va a hacer. Si va a haber jalones, empujones, si va a haber un beso… Yo siempre voy a respetar muchísimo a la mujer que esté conmigo, pero sobre todo me voy a respetar mucho a mí, yo por ningún motivo quiero que se diga algo, que se malinterprete algo ni mucho menos. Es muy delicado romper esa línea, a mí nunca me ha pasado, obviamente que me he gustado con alguien, desde luego, pero no porque estoy haciendo las escenas y entonces ahí me gusta, eso no va por ahí”.

Alexis Ayala no revelará la identidad de la actriz

Alexis Ayala señaló que, por más que lo intenten, la gente no podrá adivinar de qué actriz se trata y tampoco él lo dará a conocer.

“Eso lo conté ahí como lo conté y hasta ahí va. Hay cosas que tienen un fondo, y lo conté por un algo, estábamos hablando del respeto entre el hombre y la mujer y cómo te tienes que cuidar, pero no voy a ahondar más en eso y más lo que pasó hace 20 años y aunque le busquen, no van a saber de qué va porque he hecho muchas escenas de cama en mi vida”, finalizó.

