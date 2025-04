Sabine Moussier reveló la dura enfermedad crónica que la aqueja: ‘Le pido a Dios que no haya un mal que me detenga’

Sabine Moussier rompió el silencio sobre los rumores que circulaban respecto a su salud y fue tajante: no tiene esclerosis múltiple. En una entrevista compartida por Televisa Espectáculos, la actriz dio a conocer que sufre una enfermedad crónica llamada neuropatía de fibras pequeñas o de fibras delgadas, un trastorno que afecta el sistema nervioso autónomo.

Dejando por sentado que la gente habla siempre más de lo que sabe, la actriz dijo que no fue esclerosis múltiple lo que le diagnosticaron. “Se llama neuropatía de fibras pequeñas… de ahí venimos un poquito. Al que ataca es al sistema autónomo, este se encarga de regular todo”, explicó Sabine Moussier al ser abordada por la prensa tras su participación en el programa La Noche ya se armó con Yordi Rosado.

La enfermedad que tiene Sabiene Moussier explicada por ella

La neuropatía que padece Sabine es una condición crónica que puede generar dolor persistente y afectar funciones básicas del cuerpo. “A veces sí me levanto con dolor, o paso todo el día con dolor. Estoy en tratamiento, tomo mi medicamento y con eso el dolor se va”, detalló la actriz.

A pesar del diagnóstico, Moussier mantiene una actitud positiva y enfrenta cada día con fortaleza. Aunque reconoce que “se me va un poquito el avión”, asegura que la enfermedad está controlada con la medicación y seguimiento médico constante.

Nada la detiene: “Le pido a Dios…”

Nada la detiene: “Le pido a Dios…”, Sabine Moussier

Durante la noche de Villanos y Villanas de la Televisión, Sabine fue abordada por periodistas, y dejó claro que no piensa frenar su carrera. “He tenido proyectos donde me he roto un pie, pero yo le pido a Dios que no haya un mal que haga que me detenga”, dijo con firmeza.

El mensaje de Sabiene Moussier fue contundente: aunque vive con una condición complicada, no permite que la limite. “Esto no me detiene. No hay forma”, sentenció la actriz, que continúa activa en los medios y enfocada en su recuperación.