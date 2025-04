La directora de ‘Frida’ respaldó la denuncia de Salma Hayek contra Harvey Weinstein: su inesperada revelación

En el 2017, en plena ebullición del movimiento #MeToo, Salma Hayek sorprendió al mundo del cine en general con la publicación en el periódico The New York Times del ensayo “Harvey Weinstein Is My Monster Too”, artículo en el que la actriz denunció públicamente al productor de acoso sexual cuando trabajaron en la película “Frida”.

Ahora, casi 10 años después, la cineasta Julie Taymor rompió el silencio y, a través de un conmovedor gesto, respaldó todo lo que Salma denunció en su tiempo a la vez que reveló más detalles sobre en qué consistieron los abusos que Harvey Weinstein realizó en contra de ella y la actriz en pleno set de filmación.

¿Qué dijo Julie Taymor del acoso de Harvey Weinsten contra Salma Hayek?

En una entrevista con Pati Chapoy que de inmediato causó revuelo, Julie Taymor le dio toda la razón a Salma Hayek y reveló que ella también vivió situaciones incómodas con Harvey Weinstein que sólo hasta ahora reveló, inspirada por el gesto que tuvo la actriz mexicana en el 2017.

A decir de la directora de cine, las grabaciones de “Frida” estuvieron marcadas por varias tensiones detrás de cámara provocadas por el comportamiento de Weinstein, a quien calificó como un “manipulador” de actrices y por ello sentía predilección por las jóvenes.

“Nosotros no sabíamos lo que le estaba pasando a Salma durante ‘Frida’. En realidad yo sabía un poco, porque pasé por lo que ella pasó. Harvey Weinstein no estaba interesado en una mujer mayor, y yo no era tan mayor, pero, aún así, y además como director, le gustaba manipular a las actrices”, reconoció Julie Taymor.

A decir de Julie, Salma Hayek y ella soportaron los acosos de Weinstein porque ambas deseaban sacar adelante a “Frida”, pero sí se lamentó de que la actriz mexicana -a quien calificó como una persona muy inteligente- fuera tratada como un objeto sexual cuando ella es mucho más que eso.

“Salma pasó por muchísimo con él. Sí, lo vi un poco, pero queríamos hacer la película. Ella quería hacer la película. Yo fui su confidente (...) ella era tan inteligente, y había sido tratada como una mujer hermosa y sexy, como un símbolo sexual”, expresó.

¿De qué acusó Salma Hayek a Harvey Weinstein y quiénes más lo denunciaron?

En el artículo “Harvey Weinstein Is My Monster Too” del 2017 y que aún está disponible en el sitio web del The New York Times, Salma Hayek relató episodios de manipulación en “Frida”, presiones para filmar escenas íntimas y amenazas constantes sobre cancelar la filmación si no cumplía con las exigencias de Weinstein.

Esta explosiva denuncia, publicada cuando el #MeToo estaba en pleno apogeo, significó todo un auténtico bombazo para la industria del cine y se unió a otros testimonios de más de 80 mujeres como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Ashley Judd, Rosanna Arquette y Mira Sorvino, quienes desenmascararon a Harvey Weinstein con sus relatos.