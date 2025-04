El trágico final de Virginia Giuffre: había acusado a Jeffrey Epstein y a Andrés de York por abuso sexual

Virginia Giuffre, la mujer que rompió el silencio para denunciar el entramado de abuso sexual liderado por Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés de York, fue hallada muerta en Australia Occidental a los 41 años. Su familia confirmó que la causa fue un suicidio, tras años de cargar con el peso insoportable de su historia. ‘Fue una guerrera feroz, pero el costo del abuso se volvió demasiado alto’, expresaron en un comunicado.

Víctima de trata de personas en su adolescencia, Virginia Giuffre se convirtió en un símbolo de resistencia contra las redes de explotación sexual vinculadas al poder. Su muerte desnuda la brutalidad de un sistema que, aún después de expuesto, siguió cobrándose víctimas en silencio.

Virginia Giuffre, la mujer que rompió el silencio para denunciar el entramado de abuso sexual liderado por Jeffrey Epstein Instagram

De la esclavitud sexual a la lucha pública: la historia que el poder quiso borrar

Desde muy joven, Virginia Giuffre fue atrapada en la red de tráfico sexual montada por Epstein y Ghislaine Maxwell. En 2021, presentó una demanda contra el príncipe Andrés, asegurando que fue forzada a mantener relaciones sexuales con él en tres ocasiones cuando era menor de edad. Aunque el duque de York negó los hechos, el caso terminó con un acuerdo extrajudicial millonario y el retiro de sus títulos militares.

‘Virginia brilló como un faro de esperanza para innumerables sobrevivientes’, recordaron sus allegados según publicaciones de The Sun US. Pero esa lucha, librada en soledad frente a figuras intocables, dejó heridas profundas. La muerte de Virginia Giuffre no solo pone en evidencia el drama personal, sino también la impunidad que sigue protegiendo a quienes ocupan los eslabones más altos del poder.

Virginia Giuffre joven y un abuso que ni el tiempo curó Instagram.

Una despedida marcada por el dolor y el silencio que persiste

Días antes de su muerte, Virginia había alarmado a sus seguidores publicando una imagen hospitalizada tras un accidente de autobús, en la que mencionaba que le quedaban ‘cuatro días de vida’. Aunque el hecho fue catalogado como menor por la policía, su estado emocional ya encendía señales de alerta.

‘No hay palabras suficientes para expresar la gravedad de esta pérdida’, lamentó su familia. Madre de tres hijos, encontraba fuerza en ellos para seguir adelante, pero el trauma de fondo no dejó de acosarla. Hoy su muerte no solo deja un vacío: deja también la pregunta de cuántas otras voces fueron acalladas, y cuánto más

puede el poder seguir esquivando la verdad.

La muerte de Virgina Giuffre reactivó los reclamos para que Andrés de York finalmente coopere con las autoridades. ‘Su fallecimiento le brinda una trágica oportunidad de hacer justicia’, declaró Nazir Afzal, exfiscal jefe de la Corona. Mientras su familia llora su partida, el mundo recuerda a Virginia como la voz incansable que luchó por quienes no podían defenderse.