Sabine Moussier reveló que fue víctima de abuso por parte de un actor: su duro testimonio

Sabine Moussier rompió el silencio sobre un terrible y doloroso episodio, pues reveló que fue víctima de un abuso por parte de un actor durante la grabación de una escena de cama. La impactante confesión ha generado una ola de reacciones en el medio artístico y entre sus seguidores.

La actriz de ‘Abismo de Pasión’ compartió este momento, que marcó su vida y su carrera, durante un encuentro con los medios de comunicación en el que abrió su corazón y dio detalles de esta agresión.

“Simplemente, estaba en una escena, y era una escena de cama, y lo que este actor decidió hacer fue tomar mi mano, se quitó la pijama, los chones, y ponérmela ahí”, narró Sabine Moussier.

Sabine Moussier reveló cómo reaccionó ante el abuso de un compañero actor

La intérprete de 56 años explicó que, aunque le hubiera gustado haber reaccionado diferente, se quedó petrificada ante esta situación y lloró mucho al terminar la escena.

“En otro momento sé, tengo clarísimo, que hubiera reaccionado, que hubiera levantado la cobija, y frente a todas las cámaras lo hubiera expuesto, lamentablemente me quedé petrificada, no supe hacer nada. Salí y me puse a llorar, pedí que no me pusieran más escenas de sexo ni de besos con esa persona y fue lo único que pude hacer”, contó visiblemente dolida.

“La verdad es que yo me empecé a reír, esta persona malentendió. Yo soy cariñosa, yo soy muy de ‘cómo estás’ y de tocar, pero porque está en mí, yo soy una persona cariñosa, y cuando las cosas se confunden o se malentienden, pues es una pena. Lamentablemente, es una persona… ya no voy a decir más para que no se sepa quién es, porque tampoco quiero que se sepa quién es”, añadió.

Sabine Moussier aseguró que sí le pidieron una disculpa, pero no denunció la agresión

La actriz no quiso ahondar en el tema y señaló que “se hablaron las cosas y ya todo pasó”, además, dijo que sí hubo una disculpa después y que habló con la productora, sin embargo, no quiso poner una denuncia.

“Me costó mucho, sobre todo esa ocasión yo me estaba muriendo de risa de nervios, porque empezó con que ‘pero bájate no sé qué, pero quítate…’ y yo ‘no’. Y cuando empezó la escena yo me reía, pero de nervios, entonces estaba sumida y me dijo el director ‘Sabine, igual pero sal, que se te vea’ y yo nada más estaba conteniéndome”, contó. “Es muy fuerte, es muy duro, es muy bajo, es muy feo”.

Sabine explicó que no sabe si algún día denunciará a dicho actor, pues aunque no quiere afectarlo, tampoco desea que otra persona se vea envuelta en la misma situación que ella sufrió.

“Lamentablemente, esto es una cosa que sucede en todos los ámbitos laborales, no quiero decir que solamente suceda con los actores, creo que sucede en el mundo entero, creo que tenemos que levantar la voz”, dijo antes de quebrarse en llanto. “Nunca me ha gustado hacerle daño a la gente, nunca me ha gustado hacerle daño a nadie, y yo no quiero hacerle daño a esta persona, pero tampoco quiero que otra persona sufra por lo mismo y es una decisión que me cuesta mucho trabajo… no sé si algún día vaya a pasar”.

En redes sociales, algunas personas han comenzado a especular sobre los posibles actores responsables de este hecho, sin embargo, otras personas han pedido prudencia, ya que es muy peligroso e irresponsable señalar a personas sin sustento, pues podrían afectarlos seriamente sin ningún motivo.