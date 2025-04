La hija de Alicia Villarreal se sometió a una liposucción y presumió su increíble resultado: VIDEO

Si bien Melenie Carmona estuvo bajo el escrutinio público luego de que saliera a la luz la agresión que Cruz Martínez cometió en contra de Alicia Villarreal hace un mes , la joven optó por mantener un perfil bajo y, de hecho, incluso pausó sus apariciones en redes sociales, gesto que desató toda clase de teorías entre sus seguidores.

Ahora, Melenie se hizo presente en un video publicado hace unas horas para explicar su ausencia virtual: ¡la cantante se sometió a una delicada cirugía estética y debió guardar reposo, pero ahora está lista para volver a los escenarios y a la creación de contenido!

¿CÓMO SE VE MELENIE CARMONA TRAS SU LIPOSUCCIÓN?

A través de la breve pero reveladora grabación que de inmediato se viralizó, Melenie Carmona le detalló a sus seguidores que se operó desde el pasado 07 de enero en Guadalajara, pero como se atravesó la delicada situación de su mamá y el fallecimiento de su abuelo entonces se esperó para presumir su renovada figura.

En efecto, Melenie Carmona luce mucho más delgada y con un abdomen súper definido... ¡la cantante aceptó que se quedó muy satisfecha con el resultado ya que, aclaró, también se dedicó mucho al ejercicio y a tener una alimentación saludable!

“Me operé el 7 de enero. Me hice lipo con transferencia y quería grabarles el post, pero pasaron muchas cosas, no pude (…) sí hago bastante ejercicio, de cuatro a cinco veces a la semana, y se nota mucho el resultado porque me operé”, detalló.

Así se ve Melenie Carmona tras su lipo. INSTAGRAM

Gracias al top deportivo que la joven luce en unas fotos que subió en sus historias de Instagram, es posible ver su cintura más pequeña y definida... ¡no cabe duda de que su visita a la clínica estética le resultó muy favorecedora!