La hija de Alicia Villarreal reapareció con una letal frase en medio del escándalo por Cruz Martínez: FOTO

A pesar de que Melenie Carmona se ha intentado mantener al margen de todo el escándalo mediático, resultó irresistible que el nombre de la joven saliera a relucir en medio de la denuncia que Alicia Villarreal interpuso en contra de Cruz Martínez , su exesposo.

Por ejemplo, más de una persona acusó a Melenie de no apoyar a su mamá en su denuncia y hacerse del lado de Cruz Martínez tras las agresiones que sufrió hace unas semanas y esto desató una ola de hate en contra de la también cantante, algo que ya no se mostró dispuesta a tolerar.

¿QUÉ MENSAJE LE HABRÍA DEDICADO MELENIE CARMONA A SUS HATERS?

En cierta parte de su charla con Pati Chapoy, Alicia Villarreal reconoció que su hija Melenie ha sido uno de sus principales apoyos; tras esto, la joven compartió una imagen contundente con la que intentó mandarle un “mensajito” a sus haters... ¿o no?

El mensaje de Melenie Carmona que se viralizó en redes. INSTAGRAM

“Recuerden tomarse 2 litros de agua y sacar la basura, sobre todo, la acumulada en la cabeza y en el corazón”, compartió la joven en la foto posteada en sus historias de Instagram.

Melenie Carmona dejó en claro que estas fuertes palabras no tienen una dedicatoria en especial; sin embargo, esto no fue impedimento para que el furor se desatara en redes sociales ya que, como bien lo consideraron los internautas, la joven se hartó de tantos ataques por supuestamente no apoyar a su mamá.

¿QUÉ DIJO ALICIA VILLARREAL SOBRE LA AGRESIÓN DE CRUZ MARTÍNEZ?

Durante la entrevista que Alicia Villarreal sostuvo con Pati Chapoy y cuyos extractos le dieron a vuelta a plataformas como TikTok y X a lo largo de la semana, la cantante aceptó que la noche que Cruz Martínez la atacó tuvo una ola de sensaciones negativas: