Se cumple un mes de la señal de auxilio de Alicia Villarreal: “No le debe pasar a nadie”

Desde que hizo su denuncia, le dijeron que el proceso iba a tardar.

El domingo 16 de febrero 2025 fue muy difícil para Alicia Villarreal: Durante la madrugada, según su relato, su aún esposo Cruz Martínez la violentó de forma física y, horas más tarde, ella debió presentarse en concierto en Zitácuaro, Michoacán.

La noticia se viralizó internacionalmente, pues al terminar su presentación la cantante regiomontana pidió auxilio con la señal de la violencia de género, horas después de denunciar a su pareja.

Alicia reconoce que no sabía que la noticia trascendería de tal forma. “Ha sido algo impactante, para mí y la gente, es algo que no debe pasar ninguna mujer ni ninguna persona. Estaba pasando un momento de angustia, de miedo, me quedé incomunicada y sin dinero”.

En entrevista con Pati Chapoy, Alicia recordó: “Tenía pánico de que dejé a mis hijos. Cuando estaba en el show me venía la imagen de que había personas que hacían esa seña... En el momento en que estoy ahí, trabajando, pensaba en que había una manera de que podía dejar una evidencia de algo que estaba viviendo en ese momento. Estaba nerviosa y con angustia”.

Compartió lo que vivió: “Fue las primeras horas del domingo, salí de la casa sin nada. Lo único que agarré fue la camioneta de mi hija, me voy a urgencias, estaba el Ministerio Público e hice mi denuncia ahí. Regresé a casa con los chicos, para decirles si se querían ir conmigo porque tenía que ir a trabajar”.

Alicia también confirmó que ya habían pasado episodios de violencia, “pero no a ese grado... Nada más pensaba ‘mis hijos hubieran estado llorándole a su mamá sin saber qué pasó’”.

En entrevista con Alan Tacher para “Despierta América”, Alicia relató un poco sobre la presión que sentía porque no podía cancelar el concierto, ya que ella era quien estaba supliendo a otro artista. “Ese día me pasaron muchas cosas. Sentí que tenía que ir a atenderme y a hablar, y a protegerme. No lo había vivido de esa manera. Eran las primeras horas del día 16 y la angustia de haberme comprometido, de ir a presentarme”.

“He intentado hacer lo correcto, hicimos la denuncia y me he ido bajo lo que es el proceso legal”.

Tras un mes, Alicia ha estado en casa, con sus hijos, y reflexiona sobre los motivos de Cruz para maltratarla: “No lo sé, no sé por qué o para qué. No hice nada que a él le afecte o moleste. Yo prefiero no volverlo a ver, sería lo mejor para mí”.

Por su parte, Cruz Martínez NIEGA violencia contra Alicia Villarreal

Cruz Martínez le envió un mensaje de WhatsApp a “Ventaneando”, para rechazar darles declaraciones en medio del escándalo. Sin embargo, aprovechó para negar que haya ejercido violencia contra Villarreal, y calificó de “mentiras horribles” las acusaciones.

Cruz Martínez y Alicia Villarreal están en proceso de divorcio desde 2024. (Instagram @matzcruz @lavillarrealmx)

"¿Por qué quieren escuchar el otro lado (la verdad) si ustedes ya están confirmando las mentiras horribles impensables?”, leyeron en “Ventaneando”.

Ya va a salir la verdad con pruebas reales, NO las falsas mentiras que les están mandando las oficinas de allá. Jamás en mi vida haría eso tan horrible, pero sé cómo es el pan de cada día de ustedes (circo)”.

“Prefiero ir con medios que realmente NUNCA sacan notas hasta tener AMBOS lados”, anotó Cruz Martínez.