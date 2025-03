Alicia Villarreal rompió el silencio y señaló a Cruz Martínez: los crudos detalles sobre sus agresiones

En septiembre de 2024, Alicia Villarreal y Cruz Martínez hicieron oficial la noticia de su separación tras 20 años juntos y dos hijos en común. En un principio, se dijo que este proceso estaría llevándose en buenos términos, pero la situación cambió hace un par de semanas, cuando la cantante denunció haber sido víctima de violencia física por parte de su expareja, una situación que la llevó al límite y del que finalmente se atrevió a hablar para dar a conocer algunos pormenores del caso.

Alicia Villarreal se pronunció sobre las agresiones de Cruz Martínez

Durante una reciente entrevista concedida al programa de espectáculos “Ventaneando”, Alicia Villarreal reunió el valor necesario para dar su testimonio de lo que pasó con Cruz Martínez. Fue así como la llamada “güerita consentida” hizo una serie de declaraciones en las que confirmó que previo la noche del 15 de febrero, cuando alertó estar en peligro con una seña, experimentó un episodio de terror debido a que el padre de sus hijos habría tomado una actitud sumamente agresiva.

“No lo había vivido de esta manera, como esa noche, fue demasiado. No sé ni siquiera cómo me salí de ahí”, recordó conmovida.

Sobre las razones que la inspiraron a pronunciarse públicamente acerca de estos problemas, la artista mexicana apuntó que fue una manera de tener pruebas de lo ocurrido.

“No sabía qué iba a suceder. Yo la verdad estaba pasando un momento de angustia, de mucho miedo, me quedé incomunicada, sin dinero. Y en el momento en el que estoy ahí, trabajando, y me cuesta concentrarme; yo nada más pensaba en que había una manera en que podía dejar evidencia de lo que estaba viviendo. Esto ha sido algo impactante para mí, siento que no es algo que debe de vivir, que no debe pasar ninguna mujer, ninguna persona. He tratado de hacer lo correcto, hice la denuncia. A veces no es fácil para mí repasar los hechos y cómo lo viví”, admitió la intérprete de temas como “Te aprovechas”.

Alicia Villarreal hizo la “señal de auxilio” en pleno escenario Redes

Alicia Villarreal aseguró que quiere alejarse para siempre de Cruz Martínez

Por otra parte, Alicia Villarreal admitió que pese al tiempo que compartió con Cruz Martínez como familia, no tiene interés en seguir teniendo comunicación con su todavía esposo una vez que concluya el proceso de divorcio. Sin embargo, el exintegrante de los Kumbia Kings habría intentado ya tener algún acercamiento a través de Cruz Angelo y Félix Estefano, sus hijos, puesto que se mantienen en contacto con él. “Sí, ha hablado con ellos, les ha pedido cosas, pero yo quisiera mejor ya no volverlo a ver, sería lo mejor para mí”, concluyó la madre de Melenie Carmona.