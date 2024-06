Eduardo Yáñez agrade a periodista y le quita su celular: “Se puso como loco, sentí miedo": VIDEO

Otro hecho más de agresión a la prensa para su historial. Eduardo Yáñez, esta vez, agredió a una periodista y tras ofenderla verbalmente, le quitó su teléfono celular y no se lo devolvió.

Los hechos ocurrieron, la tarde de este lunes 24 de junio, antes de que comenzara el evento Premios Grandeza Hispana Internacional Awards, en la Ciudad de México.

Además del encontronazo que el actor de telenovelas protagonizó con la periodista, se armó un zafarrancho entre la seguridad del evento y el resto de comunicadores que cubrían el evento, quienes fueron empujados y también agredidos.

Según el testimonio de la propia víctima, Paty Cuevas, quien tiene un canal de YouTube especializado en noticias del espectáculo, ella abordó a Eduardo antes que de pasara por la alfombra roja del evento y le cuestionó sobre su aparente incursión en la religión cristiana a lo que él respondió: “No preguntes pendejadas y tonterías”.

Cuenta que luego, ella le comentó: “¿Por qué no quieres a la prensa Lalo?”, y en ese momento ocurrió la agresión.

“Se puso como loco, me golpeó, me jaloneó, me quitó mi paral de selfie y mi teléfono. Sentí miedo”, comentó Cuevas a TVyNovelas.

La periodista agregó que luego persiguió a Eduardo en el lugar para que le devolviera su teléfono, pero tras no hacerle caso, se armó un zafarrancho. “Sentí que me empujaban, me aventaban”, dijo agregando que denunciará ante las autoridades el acto. “No puede ser que nos sigan atropellado por hacer nuestro trabajo”, dijo.