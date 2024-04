Eduardo Yáñez sufre al seguir distanciado de su hijo y no conocer a su nieto: “No puedo obligarlo a que me quiera”

El único hijo de Eduardo Yáñez no quiere saber nada de él. El actor y su primogenito, bautizado con su mismo nombre, mantienen un distanciamiento de años. Él heredero es hijo de Norma Adriana García.

La estrella de las telenovela que siempre ha mostrado públicamente una imagen de un hombre muy aguerrido y fuerte, hoy vive su propio drama como el de una historia que el protagoniza.

Por más que en su momento intentó mantener una buena relación con su hijo, quien tiene 34 años, no se logró. Y hasta la fecha siguen sin comunicación y ni ha podido conocer a su nieto.

“Es triste decirlo, pero tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, cuando sus acciones son completamente en contra tuya todo el tiempo, llega un momento en el que dices, ahí muere”, expresó Yáñez, en entrevista con Matilde Obregón.

Él confesó que buscó que Eduardo Jr. viviera con él, pero el joven decidió hacerlo con su mamá.

“Lo amé mucho, mientras yo lo crie. Era mi mejor amigo, mi mejor compañero, mi mejor todo. Vivíamos juntos… Pero al tiempo yo me di cuenta de que hice lo que tenía que hacer como padre en todo momento”, sentenció Yánez.

Lejos de ese carácter fuerte que pregona tener, dice que esta situación le afecta mucho.

“Lo extraño mucho. ¿Sabes que extraño?, cuando veo compañeros y me presentan a sus hijos, de no poder decir: Este es mi hijo y logró esto y esto. No es mi caso”.