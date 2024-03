La emocionante decisión que tomó el sobrino de Andrea Legarreta antes de morir a sus 14 años

Mateo, quien tenía sólo 14 años, perdió la vida luego de sufrir un aparatoso accidente cuando se encontraba a bordo de su motocicleta; visiblemente afectada por este lamentable hecho, Andrea ha realizado varias publicaciones en su Instagram para recordar a su querido sobrino.

“Gracias por lo que nos enseñaste en vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendido…", escribió la animadora como parte de un extenso mensaje que publicó en su Instagram para recordar a Mateo con todo cariño; asimismo, en las últimas horas también posteó el poema de su autoría “No me he ido”, dedicado especialmente al menor.

EL NOBLE GESTO DE MATEO, EL SOBRINO DE ANDREA LEGARRETA, QUE REGALARÁ VIDA

En medio de la devastación que experimentó la familia Legarreta por esta triste noticia, queda un consuelo: el hecho de saber que Mateo salvará decenas de vidas gracias a una noble decisión que el joven tomó antes de fallecer.

“Mateo le dará el regalo de vida a más de 15 personas”

Fue Valentina Martínez, la prima de Andrea Legarreta y mamá de Mateo, quien detalló qué pasará con los restos del menor: la familia tomó la decisión de respetar la decisión del joven de donar sus órganos para que otros puedan vivir.

“Mateo le dará el regalo de vida a más de 15 personas, una vez más mi niño sigue llenando de luz la vida de alguien más”, informó Valentina en su cuenta de Instagram.

Para concluir con este enternecedor mensaje, la prima de Andrea Legarreta prometió que mantendrá informados a sus seguidores sobre esta importante decisión. El tierno gesto de Mateo, como era de esperarse, conmovió a decenas de internautas que no dudaron en dejar comentarios de aliento en el post original de Instagram.