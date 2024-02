El difícil momento de Andrea Legarreta por la partida de una querida amiga: así la despidió en redes

Andrea Legarreta Hoy de este jueves, con un pequeño homenaje, a una amiga muy querida: ¿de quién se trató?

La carismática presentadora estuvo a punto de quebrarse por el dolor esta mañana cuando le dedicó unas palabras muy sentidas a su amiga Perlita, quien falleció luego de que perdiera la batalla contra el cáncer:

“Hoy despedimos con mucho amor a una compañera hermosa, una compañera que pasó de ser nuestra peinadora, talentosa, a ser familia”, expresó.

“En la familia de Hoy estamos de luto porque Perla Falcón, una mujer hermosa, chambeadora, después de estar varios meses en una batalla contra el cáncer, decidió volar”, declaró la conductora .

Andrea Legarreta no pudo evitar que sus ojos se arrasaran al recordar a una persona muy especial para ella. CAPTURA DE VIDEO

LA TIERNA DESPEDIDA DE ANDREA LEGARRETA A PERLA FALCÓN EN REDES SOCIALES

Previamente, este miércoles Andrea ya le había anunciado a sus seguidores de Instagram que estaba atravesando por un doloroso momento cuando, a través de sus instastories, publicó una foto de ella y su amiga Perla, la cual acompañó con este texto:

“Algún día nos volveremos a encontrar y me harás todos los hermosos peinados que me hacías; tendremos más pláticas profundas y reconfortantes, cantaremos y nos reiremos muchísimo como lo hacíamos... Se me rompe el corazón, mi adorada amiga Perlita!! Te voy a extrañar mucho!! Vuela alto mi reina!! Te guardo en mi corazón”, escribió la conductora .

El mensaje que le dedicó Andrea Legarreta a su amiga Perlita. INSTAGRAM/andrealegarreta

La imagen, en donde se aprecia a Perla realizando su trabajo en el cabello de Andrea Legarreta protegida por un cubrebocas, pronto acumuló cientos de comentarios y reacciones por parte de los seguidores de la titular de Hoy, a quien le expresaron sus condolencias.

Es importante recordar que Andrea Legarreta ya había afrontado una pérdida muy dolorosa el pasado 30 de julio del 2023, cuando murió su mamá, Isabel Martínez. Cada cierto tiempo, la conductora se encarga de recordarla con nostálgicos post en su Instagram.