Luto en los Legarreta: ¿De qué murió el sobrino de Andrea?

Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy, anunció la mañana del viernes 22 de marzo que su sobrino, Mateo, había perdido la vida en un hospital de Estados Unidos y que su familia estaba desolada.

“Mi niño, hermoso, nuestro Mateo… El Mateo de todos… Llegaste a esta vida para tocarnos y enseñarnos con tu alma de Guerrero de luz, con tus enseñanzas, con tu maestría en vivir la vida hasta el fondo y disfrutarla en amor, gozo, fortaleza, alegría, amistad, juegos y risas… Gracias por lo que nos enseñaste en vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendido…", escribió la animadora en su Instagram, acompañando el texto con una serie de fotografías.

Además, Legarreta afirmó que ella era la madrina del menor.

“Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu Manina (como me llamabas), qué felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como Manina de un ser tan especial y maravilloso”.

Según la madre de Mateo, Valentina Martínez, prima de Andrea Legarreta, su hijo se accidentó practicando su deporte favorito en una moto. “Este es el mensaje mas difícil, tuvo un accidente el miércoles, entrenando, desgraciadamente tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza que le ocasionó una gravísima lesión, el día de hoy Mateo decidió irse de este plano, para transformarse en parte de él”, informó.

Afectada con lo ocurrido, Legarreta se lamentó que su sobrino perdiera la vida tan joven. "¡Tan sólo 14 años! Dios. Sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo. Pero no es así. Hay situaciones que la mente y el corazón simplemente no entienden y no aceptan, sin embargo, tus papás y tu hermanito nos dan también y como siempre lo han hecho, una gran lección de amor de vida y aceptación. Sin duda, te tocaron los mejores padres y el mejor hermanito que alguien pudiera soñar. Y tú mi niño lindo, sin duda, también fuiste y seguirás siendo el mejor ¡GUERRERO!”, expresó en su post al que reaccionaron varios famosos del espectáculo mexicano.