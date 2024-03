Andrea Legarreta reafirma que no piensa en una reconciliación con Erik Rubín: ¿Por qué?

Tras 23 años de feliz matrimonio, Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron al espectáculo mexicano al anunciar en febrero de 2023 que se separaban.

Es bien sabido por el publico que ambos famosos llegaron a un acuerdo mutuo para vivir una separación de la mejor forma posible. Han sido vistos juntos trabajando, compartiendo celebraciones y hasta siguen viajando en familia con sus dos hijas.

A un año del distanciamiento, Andrea Legarreta fue cuestionada por la prensa, en la conferencia por la nueva temporada de Vaselina, sobre si está pensada una futura reconciliación de pareja, y ella así respondió.

“Al final la vida nos sorprende, nos sorprendió con esta separación de pareja, al final cuando tú estás con alguien proyectas tu vida con esa persona y la vida nos sorprende, podría pasar que regresemos, tal vez, pero ¿hoy está pensado eso?, no, hoy no”, sentenció la también actriz.

Andrea Legarreta presume sus momentos en familia cada que tiene oportunidad.

INSTAGRAM/andrealegarreta

A pesar de esto, Andrea aseguró que ella y el cantante siguen teniendo buena química y ahora son grandes amigos.

“Hay una linda historia, a la gente le cuesta trabajo entender que haya una buena relación de una ex pareja, pero no nos hicimos nada malo, no nos odiamos, al contrario, nos dimos una vida muy bonita, hay agradecimiento, hay amor desde otro sitio”, comentó la madre de las jóvenes, Nina y Mía Rubín.