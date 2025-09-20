Suscríbete
La decepción de Abelito tras confundir a Daniel Sosa con su papá: “Tiene la voz parecida”

Así fue la cara de tristeza de Abelito tras ganar moneda y ser mensajero de Guana.

September 20, 2025 • 
MrPepe Rivero
ABELITO-LLORA.jpg

Abelito Triste

ViX

“Solo fui el mensajero”, dijo desilusionado Abelito tras encontrar la Moneda del Destino en La Casa de los Famosos México, que consistía en una llamada telefónica con Daniel Sosa, amigo de Guana.

Generalmente, la moneda otorga algún tipo de beneficio a quien la obtiene, pero esta vez no fue así. Lo peor fue que, debido a la emoción de ganar y ver un teléfono, Abelito creyó que lo contactarían con su papá. Incluso confesó que la voz de Daniel Sosa le sonó igual a la de su padre.

“Pensé que era mi papá, tiene la voz parecida en el teléfono, hablaba igual. Pensé que era mi jefe, no mames”, dijo Abelito.

El momento de confusión se viralizó y provocó una ola de críticas, memes y quejas. Y es que el público tomó a mal lo ocurrido, pues solo quedaron expuestos los sentimientos de Abelito, quien lo resintió y expresó a sus compañeros:

“Quedé como un tonto, güey. Me emocioné en el teléfono y pensé que era él, su voz se parece tanto, pensé que estaba hablando desde el pueblo con la poca señal”.

Alexis Ayala hizo notar algo: “Tu papá ya se emocionó viéndote, pensando que era él. Ahí está el mensaje de amor”.

“Tranqui, aquí a todos nos toca”, le dijo Aarón Mercury para darle ánimos y la esperanza de que pronto sí contactará a algún familiar.

¿Y qué dijo Daniel Sosa a Abelito, para que se lo comunicara a Guana?

Daniel Sosa le dijo a Abelito: “Vengo aquí como parte de la producción porque me dijeron que tenía que darle un mensaje a Guana. Pero como sabemos, él no encontró la moneda y la encontraste tú, entonces te quiero pedir de favor si le puedes dar unos mensajes a Guana”.

“Dile al Guana que digo yo, que no soy tu papá, que siga disfrutando de La Casa como cuando hace teatro, sin presión y con mucha diversión”, le dijo Daniel a Abelito vía telefónica.

abelito-llamada-daniel-sosa-guana.jpg

Abelito habló con Daniel Sosa... Para darle mensajes a Guana.

Guana respondió que le dedicaba canciones de Carín León, y Abelito volvió al Confesionario, para otro mensaje más. Daniel dijo: “Dile al Guana que juegue en La Casa con el mismo amor que le tiene al público como cuando dio una función con el dedo lastimado...”.

La Jefa advirtió que sería el último mensaje, así que Daniel Sosa lo cambió:

“Dile a Guana que juega con amor y lealtad al Guana que estaba solo en un cuarto antes, antes de hacer La Obra que Sale Mal, que lo haga por él”, dijo el comediante.

“Me urge salir de aquí y empezar a echarnos las palabras encima”, fue la respuesta de Guana, que Abelito fue a decirle a Daniel, no sin antes decirle, molesto: “Ya llegó tu mensajero, Daniel”.

Actualización: El video fue eliminado del canal de YouTube de La Casa de los Famosos México.

