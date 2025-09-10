La Casa de los Famosos: ¿Quién es el líder de la séptima semana y cómo se llama el nuevo Cuarto?

Ya no existe más el Cuarto Noche en La Casa de los Famosos. Por lo menos de manera física porque en la práctica, Alexis Ayala, el lobo mayor de esa manada llamada Cuarto Noche, insiste en que el grupo sigue unido.

La Jefa decidió que la séptima semana fuera la de la unión de los dos cuartos. Y gracias a que ganó la Moneda del Destino, Guana tuvo el beneficio de decidir cuál de los dos cuartos desaparecería. Puesto que él pertenece a Día, fue obvia su decisión: despareció el Cuarto Noche.

En medio del desconcierto por esta fusión y con el voto del público decidiendo el nombre del nuevo Cuarto (Crepúsculo, Eclipse o Atardecer).

Finalmente se anunció que el trabajo ganador fue Eclipse, lo que puso especialmente contentos a los integrantes del ex cuarto Noche. Alexis Ayala ironizó:

“Ya son muy poquitos en Día, de todos modos la noche ya va eclipsarlos y pronto todo será de noche”.

Aldo se encargó de la inauguración ViX

¿Quién fue el líder de la séptima semana?

La lucha por la etiqueta de líder de la semana estuvo entre Guana, Aldo y Abelito, quienes en una prueba anterior lograron hacer más cabalgatas en un caballo de madera mecánico.

La prueba tuvo una primera salida en falso. Es decir, que no fue válida porque el caballito de Aldo no marcaba las cabalgatas.

A la segunda oportunidad, la salida fue válida y Guana fue el primero en obtener las 200 cabalgatas.

Enseguida tuvo que armar un rompecabezas, actividad en la que fue alcanzado por Aldo De Nigris. En un final que se decidió apenas por dos piezas, Guana terminó primero y por tanto es el líder de la semana.

Guana es inmune y además eligió a Shiky para subir a la suite del líder.

