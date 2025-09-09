Suscríbete
Abelito y Mar Contreras explotan tras clausura de Cuarto Noche: “Yo le puedo mentar la madre”

¿Qué pasó hoy 9 de septiembre que terminó en lágrimas y reclamos?

September 09, 2025 • 
MrPepe Rivero
Abelito vs. Mar

Cuarto Noche fue clausurado y comienza a haber fractura entre sus integrantes... Así ocurrió entre Mar Contreras y Abelito.

Este martes 9 de septiembre, tras su primera noche durmiendo en lo que era Cuarto Día, Abelito expresó su molestia con Mar Contreras por el control en la cocina.

Dalilah y Mar han impulsado a que los jóvenes realicen más tareas y cocinen, pero en el caso de Mar, sus comentarios han sido tomados por Abelito como síntoma de querer controlarlos.

Al hablar de que comerían tortas de jamón, Mar cuestionó si iban a desayunar y comer jamón, por lo que Abelito explotó:

“Me estás estresando, ya hasta estoy haciendo de malas el huevo”, le respondió Abelito.

Mar Contreras tomó a mal el tono de Abelito, quien asegura que solo bromeaba. Sin embargo, él le reiteró a Aldo De Nigris que Mar quiere controlarlos en la cocina.

En tanto, Mar se quejó con Elaine sobre el tono con el que le habla Abelito:

“Hay límites y yo le puedo mentar la madre, en una de esas, a como soy, pero me he controlado mucho. ¿Es broma? Ok, pero también hay límites, ¿cuándo para la broma y cuándo era en serio?”

Durante la tarde, Abelito y Mar hablaron del tema, pues ella se conmovió hasta el llanto. Aunque él insiste en que solo bromeaba, le ofreció disculpas por haberla ofendido.

Sin embargo, cuando ella ya no estaba en el comedor, Abelito reiteró: “Ya no vuelvo a hacer ese tipo de bromas”.

Adiós Noche y Día...

Y aunque Alexis Ayala y Mar Contreras insisten en que Cuarto Noche sigue vigente, quizá este es el primer síntoma de que el juego en La Casa de los Famosos México comienza a ser individual.

El público decidirá el nombre de la nueva habitación, y las opciones son: Atardecer, Crepúsculo o Eclipse. VOTA AQUÍ.

