Abelito y Mar Contreras explotan tras clausura de Cuarto Noche: “Yo le puedo mentar la madre”

Cuarto Noche fue clausurado y comienza a haber fractura entre sus integrantes... Así ocurrió entre Mar Contreras y Abelito.

Este martes 9 de septiembre, tras su primera noche durmiendo en lo que era Cuarto Día, Abelito expresó su molestia con Mar Contreras por el control en la cocina.

Dalilah y Mar han impulsado a que los jóvenes realicen más tareas y cocinen, pero en el caso de Mar, sus comentarios han sido tomados por Abelito como síntoma de querer controlarlos.

Al hablar de que comerían tortas de jamón, Mar cuestionó si iban a desayunar y comer jamón, por lo que Abelito explotó:

“Me estás estresando, ya hasta estoy haciendo de malas el huevo”, le respondió Abelito.

🔥ABELITO VS. MAR🔥



Pues al parecer no es broma y Mar ya tiene un poco fastidiado a Abelito por su control con la cocina. 👀#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/yH3WXpVfR0 pic.twitter.com/OOjhgO9Ony — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) September 9, 2025

Mar Contreras tomó a mal el tono de Abelito, quien asegura que solo bromeaba. Sin embargo, él le reiteró a Aldo De Nigris que Mar quiere controlarlos en la cocina.

En tanto, Mar se quejó con Elaine sobre el tono con el que le habla Abelito:

“Hay límites y yo le puedo mentar la madre, en una de esas, a como soy, pero me he controlado mucho. ¿Es broma? Ok, pero también hay límites, ¿cuándo para la broma y cuándo era en serio?”

Mar ya se dio cuenta que Abelito anda muy grosero con ella!#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/VMXAvgjol4 — chismograficotv (@chismograficotv) September 9, 2025

Durante la tarde, Abelito y Mar hablaron del tema, pues ella se conmovió hasta el llanto. Aunque él insiste en que solo bromeaba, le ofreció disculpas por haberla ofendido.

Sin embargo, cuando ella ya no estaba en el comedor, Abelito reiteró: “Ya no vuelvo a hacer ese tipo de bromas”.

Mar ya estaba pensando que Abelito en serio estaba bravo con ella porque le habló feo y se puso a llorar JAJAJAJ tuvo que parar y aclararle que si es una broma 😭🤣#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ThrWYUeh7H — Anxiety (@andrescaceress1) September 9, 2025

Ah cabron! Ya no entendi, era con Abelito o con Aaron? O con los 3 porque hasta Abelito le dijo a Aldo que solo iban a bromear entre ellos 2 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/r4Pi9jCkvS — chismograficotv (@chismograficotv) September 9, 2025

Adiós Noche y Día...

Y aunque Alexis Ayala y Mar Contreras insisten en que Cuarto Noche sigue vigente, quizá este es el primer síntoma de que el juego en La Casa de los Famosos México comienza a ser individual.

El público decidirá el nombre de la nueva habitación, y las opciones son: Atardecer, Crepúsculo o Eclipse. VOTA AQUÍ.