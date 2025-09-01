La Casa de los Famosos México vuelve a arrasar: ¿Cuántos millones vieron eliminación de Mariana Botas?

Con 19.9 millones de votos La Casa de los Famosos México volvió a colocarse como el programa de TV en vivo más visto en el horario prime time, al registrar más de 15.6 millones de televidentes en la Gala Dominical de este 31 de agosto de 2025.

La votación del público en la quinta Gala de Eliminación superó la marca de la semana anterior, alcanzando más de 19.9 millones de votos y demostrando el gran fenómeno mediático en que se ha convertido el reality.

Mariana Botas fue la quinta eliminada de esta tercera temporada, luego de estar nominada junto con Dalilah Polanco, Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Aaron Mercury, Mar Contreras y Abelito.

LCDLFMx llega a su sexta semana con 10 habitantes.



Por el Cuarto Noche se mantienen Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Elaine Haro, Abelito y Aaron Mercury.

Mientras en el Cuarto Día quedan Facundo, Dalilah Polanco, Guana y Shiky.

La Casa de los Famosos México, producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, se adentra en la realidad de las personalidades que habitan la casa y que, aislados totalmente del mundo exterior, tienen que convivir 24 horas al día sabiendo que todo lo que hacen es observado. La estrecha convivencia y el reto de no ser eliminados genera un ambiente lleno de tensión, donde las emociones se amplifican y se vuelven más intensas.

La Casa de los Famosos México se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 horas por las estrellas. También puede verse en vivo por ViX, cuya transmisión tiene cámaras 24/7 sin filtros.

¿Cómo ha estado el rating las semanas anteriores?

Los siete nominados de la placa multitudinaria ViX

Hay que recordar que la noche en la que Ninel Conde salió de la competencia se registró un récord histórico de 16.3 millones de votos y 14.3 millones de televidentes.

En la gala de eliminación del 24 de agosto, cuando Priscila Valverde quedó fuera de la competencia, se registraron más de 15 millones de televidentes y más de 16.6 millones de votos. Se trataba de una nominación multitudinaria, pues peligraban habitantes como Abelito, Guana, Mariana Botas, Alexis Ayala, Dalilah Polanco y Mar Contreras.