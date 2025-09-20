Suscríbete
La anécdota de cuando un hombre le coqueteó a Aldo de Nigris y cómo reaccionó

El shippeo de Aldo y Aaron en La Casa de los Famosos ha despertado el interés por videos antiguos

September 19, 2025 • 
Alejandro Flores
aldo de nigris.jpg

Aldo finge no recordar la escena

Instagram

Las reacciones entre Aldo de Nigris y Aaron Mercury por sus jugueteos han provocado la creación de “Aldrón”, es decir, el shippeo de ambos influencers.

Aunque doña Lety, abuela de Aldo ya mostró predilección por Elaine Haro como una posible futura novia de su nieto una vez que salga de la Casa, al interior de la misma la situación parece diferente.
Un roce de manos (que algunos vieron como una “se agarraron”) ha despertado la idea entre los fans de un shippeo al que ya reaccionó incluso Yetus, uno de los mejores amigos de De Nigris.

Como una azaroso coincidencia, en la cuenta de Instagram del podcast “Más allá del fierro” se ha publicado un video en el que aparece Aldo contando una anécdota peculiar.

yetus aldo de nigris.jpg

Yetus y Aldo ahora están distanciados

ViX

“Más allá del fierro” es el podcast original de Aldo De Nigris y Yetus, en el que frecuentemente tenían algunos otros amigos de invitados.
Ese proyecto entró en crisis cuando Aldo comenzó con su tío Poncho otro podcast llamado “Jalando fierro”. Yetus se enojó porque lo consideró competencia desleal debido a la similitud entre los nombres.

El video de Aldo y su anécdota en los tacos

Sin embargo, aunque cada quien se quedó en su propio proyecto, en “Más allá del fierro” se publican clips con videos de podcast antiguos.
Tal es el caso del video que se publicó este 11 de septiembre, en el que Aldo platica con Juan de Dios García, quien le recuerda “aquella vez que fuimos a los tacos”.
Aldo lo recuerda perfectamente pero luego finge no tener claro un detalle que le menciona Juan.

"¡Cómo tienes pegue hasta con los vatos! Ahí estaba el señor contigo”.

Aldo se muestra sorprendido pero ciertamente recuerda la anécdota aunque agrega un matiz. “Ahí estaba la esposa”.
Juan de Dios insiste: ¿Cómo sabes que era la esposa?

Aldo dice: “Buno, a lo mejor era la amante ¡yo no los juzgo!”
Luego se echa a reír y da por terminada la conversación.

Aldo de Nigris La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
