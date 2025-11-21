Suscríbete
Kevin Álvarez se quedó frío cuando le avisaron que su exnovia, Fátima Bosch, ganó Miss Universo

El jugador del América y de la Selección Mexicana así reaccionó cuando le preguntaron de la reina de belleza.

Noviembre 21, 2025 
MrPepe Rivero
Fátima Bosch y Kevin Álvarez

La victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 ha traído varias controversias, desde quienes califican el resultado de fraude, las excompañeras que ni siquiera querían que ganara en el certamen en México, y hasta su exnovio, Kevin Álvarez, salió a relucir.

Y es que al ser la cuarta mexicana coronada como Miss Universo, la vida de Fátima Bosch está bajo la lupa y surgió el nombre del futbolista del Club América y de la Selección Mexicana: Kevin Álvarez.

Con el triunfo de Fátima, Kevin Álvarez no se ha salvado de las preguntas. Tanto en sus redes sociales, como en persona, el futbolista ha tenido que escuchar a quienes le preguntan su opinión sobre la victoria de su expareja.

La reacción de Kevin quedó grabada en un video publicado por el canal de YouTube de ‘Qué buen chisme’, en donde se escucha a una mujer quejarse de que le pregunten a Álvarez sobre Bosch, mientras él se tapa la cara para no hablar de la nueva Miss Universo.

¿Cómo fue el romance de Kevin Álvarez con Fátima Bosch?

Volvió a salir a la luz el discreto romance que Fátima Bosch tuvo con Kevin Álvarez, entre 2022 hasta finales de 2023. Ellos nunca hablaron públicamente de su amor. Si bien se les vio juntos en algunas fotos, no fue un romance tan mediático.

Sin embargo, se confirmó cuando el nombre de Fátima Bosch fue mencionado por compañeros de Kevin Álvarez durante una transmisión de Twitch, donde aparece Miguel Layún.

Según los rumores, el romance no prosperó porque a ella no le permitían salir a todas las fiestas que Kevin quería asistir.

Sus estilos de vida fueron incompatibles, y ahora, con el triunfo de Fátima, surge la duda sobre lo que pensará Kevin Álvarez.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
