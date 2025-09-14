Kenia Gascón está de luto: muere su madre, la mujer que la defendió de un abusador

Kenia Gascón se retiró de las telenovelas en 2013, cuando participó en “Hombre tenías que ser”, producción de Azteca.

Después de eso, se dedicó al teatro pero también a crear contenido junto con su madre, la también actriz Tara Parra.

Este sábado 13 de septiembre, Kenia Gascón dio a conocer que Tara ha muerto.

“Con mucho dolor les comparto que mi madre ha muerto ayer en la tarde. Todo se precipitó desde el día de su cumpleaños”, escribió en su perfil de facebook, donde publica las micro historias que realizaba junto con su madre.

El proyecto que dejaron pendiente Kenia Gascón y su madre

En esos breves videos de no más de 1 minuto. Kenia y Tara interactuaban a la distancia con videos editados que las hacían parecer como si actuaran una historia. El remate era casi siempre una broma, un chiste, un equívoco.

Debido a la muerte de su madre, Kenia decidió suspender las publicaciones.

“Por respeto a ella dejaremos de transmitir la serie y en su lugar transmitiré un homenaje que le hice hace ya varios años. Gracias por su comprensión y su apoyo. Ustedes fueron parte de la gran felicidad que mi madre vivió en estos últimos años”.

Kenia Gascón y su madre tuvieron una relación especialmente compleja pero también de mucha comprensión y felicidad. Cuando Kenia comenzó su vida sexualmente activo, se encontró con un hombre que la obligaba a ejecutar juegos sexuales a los que ella, a pesar de su corta edad (tenía 14 años) no se podía negar.

Además, la actriz estaba en el pleno descubrimiento de su orientación: le gustaban las mujeres.

Fue precisamente en esa época en la que Kenia decidió sincerarse con su madre y hablarle de ambas cosas.

“Ella me entendió lo del hombre ese. Lo entendió y me defendió”, contó Gascón en una entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino.

El tema de su orientación fue más complicado porque no sólo para su madre, sino para toda la familia, era un pecado.

El mensaje con el que Kenia despidió a su madre

Fue hasta los 17 años, cuando Kenia Gascón ya tenía pareja estable, que su madre terminó por aceptarla.

Su complicidad creció con el pasó´de los años y su relación se volvió entrañable a partir de la pandemia. Ahora que Tara ha muerto, Kenia la despidió con un emotivo mensaje.