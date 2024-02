Kate del Castillo revela cómo pudo controlar el molesto vértigo que le impedía hacer ejercicio

Kate del Castillo sorprendió a sus seguidores al revelar que pasó momentos difíciles debido a un problema de salud que poco a poco ha podido controlar.

Aunque Kate del Castillo fue clara con sus fans al reconocer que todavía no está recuperada del todo, también aceptó que ha aprendido a lidiar con esta molestia gracias a la ayuda de un profesional, quien la ayudó a combatir la raíz del molesto padecimiento.

Fiel a su estilo honesto, Kate del Castillo utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores que desde hace más de un mes ha batallado para recobrar su salud luego de que fuera diagnosticada con vértigo, un problema que en un inicio le impedía realizar sus actividades favoritas.

KATE DEL CASTILLO REVELA QUE PADECE DE VÉRTIGO, ¿CÓMO LIDIA CON ESTE PROBLEMA?

A través de su cuenta de Instagram , Kate del Castillo publicó un video en donde se ve, ataviada con un conjunto deportivo, hablándole a sus fans de su problema de salud. En la descripción del post, la actriz reveló que desde hacía más de un mes el hacer actividad física le resultó imposible por una razón:

“El vértigo por ahí sigue, pero ya no tan severo; así es que ya estoy haciendo mi vida normal ahora”

“Después de seis semanas de no hacer ejercicio, ya estoy de regreso. Estoy muy feliz porque ya puedo controlar el vértigo. El vértigo por ahí sigue, pero ya no tan severo; así es que ya estoy haciendo mi vida normal ahora. Estoy feliz, me siento con mucha energía”, aseguró la intérprete, quien detalló en la grabación cómo logró controlar la molestia.

“Ya entendí que mi vértigo no viene del oído, sino que viene de la mandíbula, así que tengo que usar una guarda para que mi mandíbula tenga la mordida correcta para que no empuje el canal del oído, que es lo que hace que me desbalancee algo”, explicó Kate.

¿QUÉ ES EL VÉRTIGO?

De acuerdo con la web de la Clínica Universidad de Navarra , “el vértigo es un trastorno del equilibrio que hace referencia siempre a una sensación de movimiento que una persona tiene sin que exista, es una alucinación del movimiento, y se debe a una alteración del sistema vestibular (alojado en el oído interno y cuyo centro neurológico está en el tronco del encéfalo)”.

“Aproximadamente el 70% de los pacientes con vértigo mejoran con un tratamiento médico y dietético adecuado. Cuando no es así, se realiza un tratamiento con gentamicina intratimpánica”, se lee en el sitio.

