¡Kate del Castillo no se quería casar con Aarón Díaz! La actriz revela que lo hizo ‘presionada’

Kate del Castillo y su matrimonio con Aarón Díaz, ocurrido en el 2009, fue una de las uniones más comentadas en el mundo de la farándula debido a la diferencia de edad que existe entre los actores.

La boda de Kate del Castillo y Aarón Díaz tomó por sorpresa a muchas personas; sin embargo, el impacto fue mayor cuando la pareja anunció su separación poco tiempo después, y aunque durante años se especuló sobre las razones de su divorcio, fue hasta ahora que la actriz decidió revelar la verdad detrás de este mediático matrimonio.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado que Kate del Castillo habló sobre sus relaciones amorosas y, por supuesto, salió a relucir su matrimonio con Aarón Díaz, 10 años menor que ella. ¿Por qué se separaron?

KATE DEL CASTILLO ACEPTA QUE NO QUERÍA CASARSE CON AARÓN DÍAZ, ¿POR QUÉ LO HIZO?

Kate del Castillo no dudó en hacerle una impactante revelación a Yordi Rosado: ella nunca quiso casarse con Aarón Díaz; sin embargo, al final aceptó a la boda por las presiones familiares y de su pareja:

“Ahí sí no me quería casar, solamente lo hice por darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo”

“Aarón es un chico que es puro amor, puro cariño y simplemente no era para mí, me casé muy presionada, ahí sí no me quería casar, solamente lo hice por darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo”, reconoció Kate del Castillo.

Por otro lado, Kate del Castillo también reconoció que la paternidad fue un punto en el que tampoco coincidieron:

“Él quería tener hijos luego luego, y yo ya sabía que no quería tener hijos y fue así de: ‘¿qué parte no entendiste cuando andábamos?’ ”, reconoció la actriz, quien también resaltó que Aarón Díaz es un excelente padre.