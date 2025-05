Julián Gil reveló oscuros detalles de su relación con Marjorie de Sousa: ‘Me agarró a golpes’

Como pocas veces, Julián Gil se atrevió a hablar de su vida privada para las cámaras de “Secretos de pareja”, en donde a otros 3 famosos matrimonios, irá develando secretos de su intimidad. En una de las primeras apariciones, el artista ventiló cómo fue una de sus peores peleas con una expareja, que más tarde se supo, sería Marjorie de Sousa.

Julián Gil revivió una de las terribles peleas que tuvo con Marjorie de Sousa

Durante uno de los episodios de “Secretos de pareja”, serie en la que participa junto a su esposa Valeria Marín, Julián Gil hizo una impactante confesión respecto a su pasado con Marjorie de Sousa. De acuerdo con los dichos del actor, vivió un episodio de violencia con la madre de su hijo Matías, quien dijo, aparentemente lo habría golpeado tras una discusión.

“Ella me pegó. Nada de ‘se agarraron’, no, me agarró. Me acuerdo que me tiró toda la ropa por la ventana en Miami, me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta”, contó, primero evitando mencionar nombres, pero después proporcionó detalles que confirmaron la identidad de la protagonista de esta sorpresiva historia.

Así fue el reencuentro de Marjorie de Sousa y Julián Gil que terminó en un embarazo

Según lo compartido por el argentino, este altercado entre Julián Gil y Marjorie de Sousa habría tenido lugar en 2011 y después se distanciaron por un tiempo. No fue hasta el año 2014 que se reencontraron en las grabaciones de “Hasta el fin del mundo”, y posteriormente se enteraron de que ambos estaban viviendo en el mismo edificio.

Esto propició que retomaran el contacto, pero esta vez para tener una amistad. No obstante, todo cambió 2016, cuando tal como contó, en una ocasión que se juntaron para ver un partido de futbol terminaron pasando la noche juntos. Y un par de semanas después, la villana de producciones como “La desalmada” le hizo saber que estaba embarazada del único hijo que tienen en común.

Los estragos que enfrentó Julián Gil tras su separación con Marjorie de Sousa

Aunque Julián Gil no profundizó en las razones detrás del pleito con Marjorie de Sousa donde presuntamente fue violentado, sí mencionó que desde su perspectiva, todas estas cosas podrían haber influenciado en la complicada situación que marcó el fin de cualquier tipo de relación amistosa.

A pesar de que tienen un hijo, Marjorie de Sousa y Julián Gil no llevan una buena relación Instagram

Y es que a pesar de que ya llevan casi 8 años separados, han tenido fuertes disputas legales por la manutención y régimen de visitas de Matías (quien actualmente no tiene contacto con su padre). “Conoces a las personas cuando te divorcias, ¿no? En mi caso, lo que pasó, lo que sigue pasando, tiene que ver con el cimiento que siempre se necesita en una relación”, contó, ante la mirada atónita de Bárbara de Regil, Poncho de Nigris y Bernardo Flores, sus compañeros del show.