Martha Julia rompió el silencio sobre el triángulo amoroso con Gabriel Soto y Geraldine Bazán: ¿hubo infidelidad?

Luego de todo el drama que se generó por su separación de Irina Baeva, el pasado amoroso de Gabriel Soto ha ganado relevancia. Uno de los temas que más curiosidad generó fue acerca del intenso noviazgo que vivió con Martha Julia y las supuestas infidelidades cometidas con Geraldine Bazán.

Al respecto, la famosa actriz mexicana ya se decidió a enfrentar de lleno los rumores, y habló por primera vez en 20 años de este episodio de su vida. Por lo que atinó a decir que no le interesa ni en lo más mínimo mirar hacia el pasado, mucho menos si se trata de recordar cosas que en su momento le resultaron dolorosas.

¿Gabriel Soto engañó a Martha Julia con Geraldine Bazán? La fuerte revelación que salió a la luz

El romance de Gabriel Soto y Martha Julia fue uno de los más populares a inicios de los 2000, pues los actores conformaron una atractiva pareja que nació de su convivencia en el set de “Las vías del amor”. Es por esto que su separación en 2004 causó gran sorpresa y más de dos décadas después, sigue existiendo la duda de si todo acabó por culpa de Geraldine Bazán, un tema del que una de las involucradas ya dejó claro que le incomoda hablar.

Martha Julia y Gabriel Soto tuvieron una relación antes de que el actor se casara con Geraldine Bazán Archivo TVyNovelas, Instagram

“Ya pasaron tantos años que ya no quiero hablar de nadie que no sea de mi vida ahorita. Sin comentarios. No voy a hablar del tema. Las cosas de mi vida privada se quedan para mí. Fue una bonita telenovela, pero ya no creo mucho en esas cosas”, señaló para una charla retomada por Despierta América en la que mostró una actitud negativa, aumentando las sospechas de que sí hay algo en esta historia que nunca se supo del todo.

¿Por qué terminaron Gabriel Soto y Martha Julia?

Pese a la insistencia de sus fanáticos, Martha Julia y Gabriel Soto nunca dieron a conocer las razones que detonaron su truene. Sin embargo, desde 2004 existieron diversas teorías apuntando a infidelidades de ambas partes; ella con Jorge Kahwagi y él con Geraldine Bazán, aunque no se confirmaron.

¿Cuándo empezó el noviazgo de Geraldine Bazán y Gabriel Soto?

De acuerdo con la línea del tiempo que ambos actores compartieron en el pasado, Gabriel Soto y Geraldine Bazán comenzaron una relación en 2007, es decir, transcurridos tres años de la ruptura con Martha Julia.

Para 2009, se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de Elissa Marie; y en 2014 tuvieron otra hija llamada Alexa Miranda. Posteriormente, decidieron casarse en 2016, pero no duraron mucho y en 2018 se separaron de manera definitiva, en medio de especulaciones sobre una enredada historia con Irina Baeva.