‘Maguicha’ Valdes Doria contra Gabriel Soto por infidelidades y destapa anécdota: "¡Ni cómo defenderte!”

En recientes días, Gabriel Soto ha dicho que no quiere volver a hablar de su vida privada y se enfoca en su trabajo, pero no se salva de que su nombre sea mencionado en redes sociales al hablar de temas de infidelidad.

Se han viralizado videos de María Luisa Valdes Doria, quien actualmente trabaja en Multimedios, donde recuerda cómo ella ha sido testigo de presuntas infidelidades por parte del actor.

"¿Quién es el hombre infiel? Es Gabriel Soto. Así que quien quiera andar con Gabriel, ya sabe a lo que se atiene. El hombre ya no va a cambiar, es Gabriel, así le gusta, se enamora de la actriz con la que está trabajando”, dijo en YouTube Maguicha.

"¡Cómo me caen gordos los hombres infieles! No los soporto, y ahora tengo que hablar uno de ellos: Gabriel Soto, ¡ay, Gabriel, ni cómo defenderte”, dijo Maguicha Valdes Doria.

“Gabriel Soto le puso el cuerno a Martha Julia con Geraldine Bazán... Les voy a cortar una ahí en Televisa. De repente nos tocaba cubrir los foros donde graban las telenovelas y un día llegué, me tocaba cubrir una de las telenovelas de Gabriel Soto”, comenzó con la anécdota.

Gabriel Soto Getty Images

Dijo que Gabriel tardó en atenderla durante casi dos hijas, y nunca se dio cuenta del momento en el que Geraldine Bazán entró al camerino de Soto.

“Yo nunca me di cuenta cuando entró Geraldine. No existían esos teléfonos celulares que tienen cámaras y demás... ¡Todo lo que yo hubiera grabado! Gabriel era pareja de Marta Julia, ¿qué hacía Geraldine Bazán en el camerino de Gabriel Soto?”.

Recordó el caso con Irina Baeva

Al recordar que Gabriel inició su romance con Irina Baeva tras su ruptura con Geraldine Bazán, María Luisa dijo: “Ahí estamos viendo el patrón de Gabriel Soto, ¿quién es el hombre infiel? ¡Es Gabriel! A lo mejor se aburre”.

“Y si nos vamos más para atrás, (de la época) con Geraldine... ¡Con Marjorie de Sousa! cuando los dos tenían pareja. En su momento salieron a decir que no era verdad y hasta se enojaban... Nosotros no te dijimos que cargaras a Marjorie, nos quieren echar la culpa a nosotros como periodistas y se les olvida que tenemos memoria”, dijo en referencia a unas polémicas imágenes de antaño.

Cabe recordar que Irina Baeva recientemente confirmó con Gabriel por sus infidelidades.

Martha Julia fue cuestionada al respecto recientemente

“Ya pasaron tantos años que ya no quiero hablar de nadie que no sea de mi vida ahorita. Sin comentarios. No voy a hablar del tema. Las cosas de mi vida privada se quedan para mí. Fue una bonita telenovela, pero ya no creo mucho en esas cosas”, señaló para una charla retomada por Despierta América en la que mostró una actitud negativa, aumentando las sospechas de que sí hay algo en esta historia que nunca se supo del todo.

Pese a la insistencia de sus fanáticos, Martha Julia y Gabriel Soto nunca dieron a conocer las razones que detonaron su truene. Sin embargo, desde 2004 existieron diversas teorías apuntando a infidelidades de ambas partes; ella con Jorge Kahwagi y él con Geraldine Bazán, aunque no se confirmaron.