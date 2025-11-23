Suscríbete
Famosos

Exjuez de Miss Universo exige renuncia inmediata de Fátima Bosch; otras concursantes lo apoyan

La polémica persigue el triunfo de la mexicana.

Noviembre 23, 2025 • 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-corona.jpg

Fátima Bosch

Instagram

La controversia por el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo cada vez se incrementa más, luego de las acusaciones del músico Omar Harfouch, quien sería juez en el certamen celebrado en Tailandia el pasado jueves 20 de noviembre.

Sus acusaciones salpican, no solo a Fátima Bosch, sino también al presidente de la organización, el mexicano Raúl Rocha. Omar Harfouch, quien es pianista y compositor con más de 1.2 millones de seguidores en Instagram, acusó a la organización de favorecer a algunas concursantes mediante una especie de “jurado alterno” encargado de asegurarse de que las “favoritas” estuvieran en la ronda final realizada el pasado 20 de noviembre.

Raúl Rocha mostró una conversación donde muestra que despidió a Omar Harfouch del certamen, pero el exjuez insiste en que el empresario miente. Hasta ahora no ha más presentado pruebas de sus dichos pero asegura que todo saldrá en el documental de HBO en junio de 2026.

Mientras tanto, público en sus redes sociales una lista de medidas que afectarían el resultado de Miss Universo y traerían consecuencias graves. Y es que Harfocuh solicitó la renuncia inmediata de Fátima Bosch y de Raúl Rocha. Así lo escribió:

1. La renuncia inmediata de Miss México tras la confirmación de los vínculos financieros y políticos entre su familia y la Organización Miss Universo.

2. La renuncia de Raúl Rocha, presidente del Comité de Miss Universo, y su destitución permanente de todas las actividades relacionadas con los concursos de belleza, debido a graves violaciones a la ética y al estatuto internacional de concursos de belleza.

omar-harfouch-fatima-bosch-.jpg

Omar Harfouch vs. Fátima Bosch

Instagram

3. La creación de un comité independiente para diseñar un nuevo sistema electoral transparente, nacional e internacional, supervisado por una firma auditora certificada para verificar todos los votos nacionales e internacionales. Este requisito de auditoría debe incluirse en todas las licencias y acuerdos futuros con los países participantes.

4. Extender el mandato de Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, por un año más, lo que da tiempo para construir una organización más sólida, ética y transparente para Miss Universo 2026.

5. Una investigación completa sobre la venta de la Organización Miss Universo a Puerto Rico, incluyendo la revisión de los acuerdos escritos o verbales firmados con puertorriqueños. Los socios no se involucran en ningún plan potencial para una mayor manipulación en la competencia del próximo año.

Otras concursantes de Miss Universo también alzan la voz

Miss Indonesia le agradeció a Omar por hablar, respaldando sus acusaciones: “Gracias Omar Harfouch por decir lo que se piensa y reconocer lo que muchos no ven detrás de escena. Tu voz significó más de lo que crees”.

Asimismo, Miss Noruega dijo en una transmisión en vivo por Instagram que varias concursantes ya sabían que, supuestamente, la Organización ya había elegido a las diez finalistas desde quince días antes del certamen.

PEMEX se manifestó y negó alguna “relación contractual vigente” con los directivos de Miss Universo.

Eso luego de que se difundiera que el padre de Fátima Bosch, en su calidad de directivo de PEMEX, habría asignado una licitación por 745 millones de peso a favor de una empresa de Raúl Rocha, actual dueño de Miss Universo.

Las especulaciones relacionaban el triunfo de Fátima Bosch con decisiones empresariales que involucraban a PEMEX, por lo que se informó en un comunicado que no hay una relación contractual vigente con el directivo de Miss Universo.

