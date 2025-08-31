Suscríbete
Famosos

Juan Soler revela la dramática historia de su hijastro: “Necesitaba un riñón para seguir viviendo”

Detrás de su platillo de salmón a la parrilla con verduras y sin sal, hay una historia que conmovió en Top Chef VIP

August 31, 2025 • 
Alejandro Flores
juan soler y paulina mercado.jpg

Juan Soler y Paulina Mercado

Instagram

Juan Soler ha tenido una semana contrastante en Top Chef VIP, el reality show de Telemundo en el que se ha convertido en uno de los favoritos para llegar a la final.

Soler ha sabido integrar la cocina con su historia personal y eso le ha permitido ganarse la simpatía de los jueces y el público. Así sucedió con la anécdota que contó sobre la primera cita que tuvo con Paulina Mercado, la conductora de televisión en Imagen.

“Yo tengo una relación de pareja con Paulina de casi tres años”, contó Soler al mismo tiempo que presentó su platillo en e capítulo de Top Chef de este viernes: un salmón a la parrilla con verduras no salteadas.

“No salteadas” es importante porque es parte esencial de la historia que contó el actor de origen argentino.

salmon julian soler.png

El salmón de Soler

Telemundo

“Cuando nació el hijo de Paulina, le diagnosticaron una condición médica que es síndrome nefrótico; el niño tenía tres años”.

Soler contó que el diagnóstico indicaba que era muy probable que necesitaría un trasplante de riñón para seguir viviendo.

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

Paulina, instintivamente, se ofreció como la donadora y efectivamente resultó compatible y le dijo a Soler: “Si mi hijo necesita un riñón, se va a encontrar el mejor de los riñones”.

Es decir, que dese ese día Paulina cambió su estilo de vida.

“Dejo de comer carne, de tomar café; nada. Por un milagro de la naturaleza ella no tuvo que donar el riñón pero se quedó con el estilo de vida”.

La historia de los dos salmones de Julián Soler

De modo que cuando se encontró con Julián y comenzaron a salir, su primera cita fue un reto para él.
Cenaron en casa del actor, donde, por su naturaleza de argentino, había mucha carne. Y lo único que tenía que no era carne eran unas verduras y dos filetes de salmón.

“Lo que están viendo en mi plato ahora es lo que cocine aquella noche: con un salmón hice una salsa y el otro lo dividimos en dos. Lo hice a la parrilla sin sal y lo que están viviendo conmigo es la historia de una noche espectacular”.

Juan Soler Top Chef VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
abelito-lastimado.jpg
Famosos
Fiesta de LCDLFM se salió de control: Lastimaron a Aldo y Abelito acabó con la cabeza sangrada
August 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Christian-Castro.png
Famosos
Cristian Castro confirma boda con Mariela Sánchez: será el 2 de febrero en la Basílica de Guadalupe
August 30, 2025
 · 
Luz Meraz
Edwin Luna.png
Famosos
Edwin Luna adopta con humor el apodo de “Reina Grupera” y confiesa que comparte ropa con su esposa
August 30, 2025
 · 
Luz Meraz
poncho de nigris adrian marcelo.png
Famosos
Poncho De Nigris reta a Adrián Marcelo a pelear en el aeropuerto
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
MURIÓ UNA FAMOSA ACTRIZ A LOS 62 AÑOS.jpg
Viral
Luto en la TV: Murió repentinamente presentadora de noticias a los 42 años
Descanse en paz
August 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
AleksSyntek.png
Aleks Syntek provoca memes y burlas con su “baile del robot” en pleno concierto
Un clip viral del cantante ejecutando un paso robótico desató una ola de burlas, memes y comentarios sarcásticos.
August 30, 2025
 · 
Luz Meraz
comida casa de los famosos.png
Famosos
Día y Noche pelean por la comida: ¿Inician los Juegos del Hambre en La Casa de los Famosos México?
El queso, las tortillas y el chocolate son los motivos de la mayor parte de las disputas entre los habitantes
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
survivor.jpg
Series y Cine
Survivor México: Ya hay dos finalistas pero el otro lo dejan en suspenso
Será este domingo 31 de agosto cuando se sepa quién gana los 2 millones de pesos
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores