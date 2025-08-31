Juan Soler revela la dramática historia de su hijastro: “Necesitaba un riñón para seguir viviendo”

Juan Soler ha tenido una semana contrastante en Top Chef VIP, el reality show de Telemundo en el que se ha convertido en uno de los favoritos para llegar a la final.

Soler ha sabido integrar la cocina con su historia personal y eso le ha permitido ganarse la simpatía de los jueces y el público. Así sucedió con la anécdota que contó sobre la primera cita que tuvo con Paulina Mercado, la conductora de televisión en Imagen.

“Yo tengo una relación de pareja con Paulina de casi tres años”, contó Soler al mismo tiempo que presentó su platillo en e capítulo de Top Chef de este viernes: un salmón a la parrilla con verduras no salteadas.

“No salteadas” es importante porque es parte esencial de la historia que contó el actor de origen argentino.

El salmón de Soler Telemundo

“Cuando nació el hijo de Paulina, le diagnosticaron una condición médica que es síndrome nefrótico; el niño tenía tres años”.

Soler contó que el diagnóstico indicaba que era muy probable que necesitaría un trasplante de riñón para seguir viviendo.

Paulina, instintivamente, se ofreció como la donadora y efectivamente resultó compatible y le dijo a Soler: “Si mi hijo necesita un riñón, se va a encontrar el mejor de los riñones”.

Es decir, que dese ese día Paulina cambió su estilo de vida.

“Dejo de comer carne, de tomar café; nada. Por un milagro de la naturaleza ella no tuvo que donar el riñón pero se quedó con el estilo de vida”.

La historia de los dos salmones de Julián Soler

De modo que cuando se encontró con Julián y comenzaron a salir, su primera cita fue un reto para él.

Cenaron en casa del actor, donde, por su naturaleza de argentino, había mucha carne. Y lo único que tenía que no era carne eran unas verduras y dos filetes de salmón.