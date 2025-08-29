Salvador Zerboni no se deja tocar por Celinee en Top Chef VIP: “Con mucho respeto, hazte para allá”

Celinee Santos ha tenido una semana complicada en Top Chef VIP 4. Celinee tiene una larga carrera en el mundo de los concursos de belleza pero en el reality show de cocina producido por Telemundo le ha ido mal.

“Todos me sabotean”, dijo en un momento de desesperación la modelo y actriz nacida en Santo Domingo el 7 de enero de 2000 y que llegó a ganar el concurso Miss Universo República Dominicana 2024, aunque ya desde años antes tenía un palmares impresionante: obtuvo el título de Miss República Dominicana Internacional 2022, quedando como cuarta finalista del Miss Internacional 2022 en Tokio, Japón y también logró el Top 20 en Miss Intercontinental 2019 en Egipto.

Pero en el reality de cocina no ha encajado y efectivamente varios famosos prefieren mantenerse alejada de ella.

Eso provocó que Celinee estallara en plena competencia ayer 27 de agosto tras enfrentar el reto de preparar un helado con sabores poco comunes, pues lanzó un discurso donde acusó a sus compañeros de querer “sabotearla”.

Celinee es una exitosa modelo Instagram

Celinee se sintió ofendida

El conflicto escaló más alto aún en la competencia del 28 de agosto, cuando Salvador Zerboni tuvo una cocinada tan buena que sus compañeros se acercaron a felicitarlo.

Zerboni aceptó la felicitación de todos... menos de Celinee. Cuando la modelo se acercó a él con los brazos abiertos, el actor la tomó por las muñecas, la alejó y le dijo: “Gracias mi niña”.

En una entrevista posterior, defendió su actitud, ya que a lo largo del reality ha tenido varios enfrentamientos con ella.

"¿Qué haces acercándote a mí para abrazarme? Hazte para allá”, dijo Zerboni refiriéndose a Celinee.

La modelo, por su parte, señaló que se sintió ofendida obviamente: “Me pareció muy desagradable y hasta una falta de respeto”.

Salvador Zerboni, sin embargo, se mantiene en su postura: