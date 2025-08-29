Suscríbete
Famosos

Salvador Zerboni no se deja tocar por Celinee en Top Chef VIP: “Con mucho respeto, hazte para allá”

Zerboni fue de los mejores cocineros pero generó polémica con su reacción contra la modelo y actriz

August 29, 2025 • 
Alejandro Flores
salvadorzerbonicelineeetopchefvip.jpg

Actitudes en vivo

Captura Telemundo

Celinee Santos ha tenido una semana complicada en Top Chef VIP 4. Celinee tiene una larga carrera en el mundo de los concursos de belleza pero en el reality show de cocina producido por Telemundo le ha ido mal.

“Todos me sabotean”, dijo en un momento de desesperación la modelo y actriz nacida en Santo Domingo el 7 de enero de 2000 y que llegó a ganar el concurso Miss Universo República Dominicana 2024, aunque ya desde años antes tenía un palmares impresionante: obtuvo el título de Miss República Dominicana Internacional 2022, quedando como cuarta finalista del Miss Internacional 2022 en Tokio, Japón y también logró el Top 20 en Miss Intercontinental 2019 en Egipto.
Pero en el reality de cocina no ha encajado y efectivamente varios famosos prefieren mantenerse alejada de ella.
Eso provocó que Celinee estallara en plena competencia ayer 27 de agosto tras enfrentar el reto de preparar un helado con sabores poco comunes, pues lanzó un discurso donde acusó a sus compañeros de querer “sabotearla”.

celineeesantos.png

Celinee es una exitosa modelo

Instagram

Celinee se sintió ofendida

El conflicto escaló más alto aún en la competencia del 28 de agosto, cuando Salvador Zerboni tuvo una cocinada tan buena que sus compañeros se acercaron a felicitarlo.
Zerboni aceptó la felicitación de todos... menos de Celinee. Cuando la modelo se acercó a él con los brazos abiertos, el actor la tomó por las muñecas, la alejó y le dijo: “Gracias mi niña”.
En una entrevista posterior, defendió su actitud, ya que a lo largo del reality ha tenido varios enfrentamientos con ella.

"¿Qué haces acercándote a mí para abrazarme? Hazte para allá”, dijo Zerboni refiriéndose a Celinee.

La modelo, por su parte, señaló que se sintió ofendida obviamente: “Me pareció muy desagradable y hasta una falta de respeto”.

Salvador Zerboni, sin embargo, se mantiene en su postura:

“Con todo respeto, respeta mi espacio personal. Mi tiempo y mi espacio es para gente que lo merece”.

Top Chef VIP salvador zerboni
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Netflix-México.jpg
Famosos
Netflix le dice adiós a su plan Básico en México: prepárate para cambiar… o ver anuncios
August 28, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia Villarreañ y novio.png
Famosos
Acusan a Alicia Villarreal de infidelidad: revelan que romance con Cibad Hernández habría iniciado años antes
August 28, 2025
 · 
Luz Meraz
Cazzu-Adela.png
Famosos
Adela Micha buscará a Cazzu para darle derecho de réplica tras entrevista con Nodal
August 28, 2025
 · 
Luz Meraz
Bruce-Willis.png
Famosos
Bruce Willis vive ahora bajo cuidados permanentes en una vivienda separada, confirma Emma Heming Willis
August 28, 2025
 · 
Luz Meraz
laurabozzodocumental.jpg
Famosos
Su mamá se lo pidió de rodillas pero Laura Bozzo la ignoró: la trágica revelación en el documental de ViX
La conductora y creadora de la frase “que pase el desgraciado” habla sobre sus momentos más dramáticos, incluyendo los tres años que vivió en prisión domiciliaria
August 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
omar-chaparro-lucy-.jpg
Famosos
‘La Mojarrita’ destapó infidelidad de Omar Chaparro y él respondió con publicación contundente
La pareja lleva décadas y no se ha salvado de crisis.
August 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
lupita-tiktok--.jpg
Viral
Lupita TikTok rompe el silencio, extraña a su marido y a su hija la visita en el panteón: “Le llevo juguetes”
La influencer ha pasado por momentos terribles.
August 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abelito-mariana-botas-.jpg
Famosos
Abelito, ¿es el ‘hater’ número uno de Mariana Botas?: La nomina y se queja de su actitud con Aldo en LCDLFM
Al público ya le pareció evidente.
August 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero